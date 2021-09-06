EV YAPTIRMA SÖZÜ VERMİŞTİ

'Türkiye'nin en büyük orman yangını' olarak tarihe geçen 10 günde söndürülebilen yangında 75 bin hektar alan zarar gördü, 2 binin üzerinde ev ve iş yeri yanmıştı. Yangından etkilenen 45 mahallede 160 aile için konteyner kurulmuştu. Hasar tespit çalışmalarında bin 352'si ağır hasarlı olmak üzere 2 bin 164 binanın zarar gördüğü tespit edilmişti.

Manavgat'ın Karaöz Mahallesi'nde kızıyla birlikte yaşayan Alzheimer hastası Fatma Öksüzoğlu'nun yanan evinin önüne attığı yatakta uyuduğu sırada çekilen fotoğrafı, sosyal medyada binlerce kullanıcı tarafından paylaşılmştı.

Fotoğrafı gören şarkıcı Demet Akalın, Öksüzoğlu için ev yaptırma sözü vermişti. Öksüzoğlu'nun kızı Makbule Öksüzoğlu'na ait 480 metrekarelik arsa üzerine yaklaşık 29 gün önce 80 metrekarelik 3+1 prefabrik ev yapımına başlanmıştı. Mutfak dolaplarının da takılması ile birlikte evin tamamen bitirileceği belirtilmişti.