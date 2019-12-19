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Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre; Eşinin şirketine ait borçlar nedeniyle evine hacze gelen memurdan şikayetçi olan Demet Akalın’ın davasında, mahkeme kararını verdi. Geçtiğimiz yıl temmuz ayında gerçekleşen olayda Akalın, memur hakkında 'Görevi kötüye kullanma' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından 10 yıla kadar hapis istemiyle açılan dava sonuçlandı.

"SUÇ İŞLEMİŞ OLURUM"

Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın karar duruşmasına Demet Akalın katılmazken, sanık icra memuru ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan icra memuru, haciz yaptığı evin kime ait olup olmadığını araştırma yükümlülüğü olmadığını belirterek, "Sadece haczi istenen malın haczi kabil olup olmadığı ile ilgilidir. Ben haczi kabil olmayan malı haczedersem suç işlemiş olurum" dedi. Suçlamaları kabul etmedi.

"EŞYALARIMA ZARAR VERMEDEN HACİZ YAPILMASINI KABUL ETTİM"

Akalın’ın avukatı Ayten Yılmaz ise, borçluya ait ev gibi işlem yapıldığını söyleyerek sanığın cezalandırılmasını istedi. Davanın geçtiğimiz celsesinde ifade veren Demet Akalın da, "Ben zaten borçlu değildim. Eve geldiğimde klimaları sökerek çıkardıklarını gördüm. Evi su basmıştı. Eşyalara zarar vermeden haciz yapılmasını kabul ettim. Evim, eşim tarafından home ofis olarak da kullanılmıyordu" diyerek şikayetçi olmuştu.

BERAAT ETTİ

Mahkeme heyeti, sanığın 'Görevi kötüye kullanma' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarını işlediğine dair yeterli delil elde edilemediğini belirtti. İcra memurunun beraatına hükmetti.