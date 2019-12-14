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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları ve eleştirileriyle gündem olan ünlü şarkıcı Demet Akalın, bu sefer Okan Kurt'u hedef aldı.

Akalın, Kurt ile evlenirken çekilen bir fotoğrafına Instagram'da paylaşarak altına, "İçimden geldi. Senin bu aralar pek gelmese de..." yazarak Kurt'a gönderme yaptı.

"SEN HEP AKLIMDASIN"

Ünlü şarkıcının yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı. Kısa bir süre sonra Okan Kurt da, "Sen hep aklımdasın aşkım" şeklinde yorum yaparak karşılık verdi.