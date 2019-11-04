"ASLA BARIŞMAYACAĞIM"

Çok kırgın olduğunu dile getiren şarkıcı, "Berkay hanımını sustursun. Bir kadın adamı vezir de eder, rezil de..." açıklamasında bulunmuştu.

Berkay ise Akalın'ın bu sözlerine, "Ben Demet’e kırgınım. Benim karım oyuncu, şarkıcı değil. Karımı bu işlerin içine çekmeyeceksiniz, konuşmayacaksınız. Bir sıkıntı varsa sosyal medya üzerinden yazmaya gerek yok. Asla barışmayacağım" yanıtını vermişti.