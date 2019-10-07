Demet Akalın: Ben zaten borçlu değildim, Magazin haberleri

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre; Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne avukatıyla gelen şarkıcı Demet Akalın, dava çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Bir şey söylemiyorum. Dava devam ediyor” dedi.

Şarkıcı Demet Akalın, eşi Okan Kurt'un şirketine ait borçlar nedeniyle şirket yerine evine hacze gelen memurdan şikayetçi oldu. Geçen yıl Temmuz ayında gerçekleşen olayda, memur hakkında “görevi kötüye kullanma” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarından 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

AKALIN: BORÇLU BEN DEĞİLDİM

Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne avukatıyla birlikte gelen Demet Akalın, Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde mağdur sıfatıyla ifade verdi. “Ben zaten borçlu değildim” diyen Akalın, devletin memuru olduğu için zabıt katibine evin anahtarını verdiğini söyledi. 5 yaşındaki kızını da alıp evden çıktığını anlatan Akalın, “Eve geldiğimde klimaları sökerek çıkardıklarını gördüm. Evi su basmıştı. Eşyalara zarar vermeden haciz yapılmasını kabul ettim. Evim, eşim tarafından home ofis olarak da kullanılmıyordu. Şikayetçiyim” dedi.



MEMUR: TALİMATLARI YERİNE GETİRDİM

Sanık icra memuru ise, suçlamaları reddetti. İstanbul Adliyesi’nden gelen haciz talimatı üzerine Beykoz’da bir adrese gittiklerini ancak kullanımda olmadığını söyledi. Alacaklı avukatının talebiyle site yöneticisinden adres aldıklarını belirten icra memuru, “Biz de müştekinin evine gittik. Sadece evde Demet hanımın avukatı vardı. Alacaklı avukat haciz yapmamı istedi. Görevim gereği reddedemedim. Suçsuzum” diye konuştu.



MAHKEME BAŞKANINDAN AKALIN’A UYARI

Sanık avukatının savunma yaptığı sırada Demet Akalın tepki göstererek, “Biz kime güveneceğiz peki” dedi. Bunun üzerine mahkeme başkanı savunmaya müdahale edilmemesi gerektiğini belirterek, “Uyarıyorum bir daha müdahale ederseniz dışarıya çıkarırım sizi” dedi.



SAVCI, MEMURUN BERAATINI İSTEDİ

Taraflar dinlendikten sonra duruşmada Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını verdi. Sanığın suç kastı olmadığını belirten savcı, beraat kararı verilmesini talep etti. Mütalaa üzerine talepte bulunmak isteyen Akalın’ın avukatına süre verildi. Davada gelecek celse karar çıkması bekleniyor.