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'Rivayet' şarkısıyla müzik listelerini alt üst eden pop müziğin genç yıldızı Yılmaz Taner, "Tanıdık" isimli yeni single çalışmasını müzikseverlerle buluşturdu.

Sözü ve müziği Zeki Güner'e, düzenlemesi Gökhan Holat'a ait olan şarkının klibi Murat Joker yönetmenliğinde çekildi. Tüm dijital platformlarda ve müzik kanallarında yayınlanmaya başlayan "Tanıdık" sanatçının hayranlarını heyecanlandırdı.

İLK TEBRİK DEMET AKALIN'DAN

Yılmaz Taner'in şarkısı çıkar çıkmaz, ilk paylaşan pop yıldızı Demet Akalın oldu. Klibi Instagram hesabının ana sayfasından yayınlayan Akalın, paylaşımına, "Dağlayan şarkılar da çıkıyor" notunu düştü.

"ÇOK MUTLUYUM"

Yılmaz Taner, Akalın'ın paylaşımına "Demet Hanım acaba bir gün benim de şarkımı paylaşır mı?' diye düşünmedim desem yalan olur. Çok mutluyum" diyerek ünlü sanatçıya teşekkür etti.