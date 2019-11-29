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Demet Akalın, sosyal medya hesabından bir takipçisinin kendisine, "Selin Ciğerci ve Özlem Yıldız ne oldu?" sorusuna verdiği yanıtla gündeme geldi.

Ünlü popçu, son dönemlerde sık sık yan yana geldiği arkadaşı Esra Balamir için güzel sözleri bir araya sıraladığı metni Instagram'da paylaşmasıyla dikkat çekti.

"ARKADAŞ OLMAK İSTEMEDİĞİMDEN"

Bir takipçisinin kendisine eski dostlarını hatırlatması üzerine Akalın, "Arkadaş olmak istemediğimden düşman belli ediyorsa kendini...” şeklinde bir yanıt verdi.

SELİN CİĞERCİ'NİN NİKAH ŞAHİDİ OLMUŞTU

Demet Akalın, geçtiğimiz haftalarda futbolcu Gökhan Çıra'yla evlenen yakın arkadaşı Selin Ciğerci'nin nikah şahidi olmuştu.