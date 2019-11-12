'TAKİP' POLEMİĞİ

"Kendi hayatınıza bakın" diyen Akalın, "Gündeminizi değiştirmek için beni kullanmayın. Ben olunca hemen manşet oluyor. Birisi Amerika'dan bir şey atar, biri buradan bir şey söyler... Kendi hayatınıza bakın... Hadi anam hadi..." ifadelerini kullanmıştı.