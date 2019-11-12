Demet Akalın ile geçtiğimiz aylarda arkadaşlıklarını bitiren Kerimcan Durmaz, eğitim almak için Amerika’ya gitmişti. Durmaz, sosyal medya hesabından, gittiği bir mağazada paylaşımda bulunmuştu. Bu paylaşımında Demet Akalın'a yaptığı gönderme ile dikkat çekmişti.

Kerimcan Durmaz, Demet Akalın’ın 2018’deki albüm kapağında giydiği 35 bin TL değerindeki pullu eşofmanı, “Öğğ! Bunu giyen de ne bileyim yani!” diyerek kusma emojisiyle paylaşmıştı.

BURCU ESMERSOY TAKİPTEN ÇIKTI

Önceki gün, "Bazı kişileri ayıp olmasın diye takip ediyorum ama onları sessize alıyorum" ifadelerini kullanan Burcu Esmersoy, açıklamalarının ardından Demet Akalın'ı sosyal medya hesabından takipten çıkardı.

"KONU BEN OLUNCA MANŞET OLUYOR!"

Ünlü şarkıcı Demet Akalın ise, Esmersoy ve Durmaz'ın davranışlarından sonra bir paylaşımda bulundu.

Demet Akalın, sosyal medyadan paylaştığı videoda, "Gündeminizi değiştirmek için beni kullanmayın. Ben olunca hemen manşet oluyor. Birisi Amerika'dan bir şey atar, biri buradan bir şey söyler... Kendi hayatınıza bakın... Hadi anam hadi..." ifadelerini kullandı.