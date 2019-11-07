Akalın ile yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Durmaz o skandalın ardından küsmüştü. Kısa bir süre önce New York'a yerleşen Kerimcan Durmaz, Amerika’da gittiği bir mağazadan yaptığı paylaşımda Akalın'a yaptığı gönderme ile dikkat çekti.