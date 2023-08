Demans hastalığına yakalanmıştı! Bruce Willis'in son hali ortaya çıktı!

Bu zorlu süreçte sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve ünlü oyuncu hakkında bilgiler paylaşan eşi Emma Heming, yaşadıkları son zamanları ele alan bir paylaşımda bulundu. Heming geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 'Elimden gelen en iyi hayatı yaşamak için her gün bilinçli bir çaba sarf etmem gerekiyor... Bunu kendim için, iki çocuğum için ve başka türlü yaşamamı istemeyecek olan Bruce için yapıyorum. Bunun yanlış anlaşılmasını istemiyorum, sanki ben iyiymişim gibi, çünkü değilim. İyi değilim. Ama kendim ve ailem için elimden gelenin en iyisini yapmalıyım. Kendimize iyi bakmadığımız zaman sevdiğimiz hiç kimseye iyi bakamayız. Elimden gelenin en iyisini yapıyorum, her zaman... Gününüzden bir an ayırın ve bir saniyeliğine ara verin ve güzel bir şeyler arayın. Kendimize iyi bakmadığımız zaman, sevdiğimiz ve ilgilenmek istediğimiz insanlara da iyi davranmamış oluruz.'