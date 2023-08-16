Demans hastalığına yakalanmıştı! Bruce Willis'in son hali ortaya çıktı!
Geçtiğimiz sene beynin bazı bölgelerindeki işlev kaybı sonucunda oluşan, okuma-yazma, konuşma gibi becerileri olumsuz anlamda etkileyen afazi hastalığına yakalanan daha sonra doğru teşhisle demans olduğu anlaşılan dünyaca ünlü oyuncu Bruce Willis'in son hali ortaya çıktı.
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Geçtiğimiz yıl afazi hastalığına yakalanan ve hastalığın ilerlemesiyle demans teşhisi konulan dünyaca ünlü oyuncu Bruce Willis'in son hali ortaya çıktı. Willis'in durumuyla ilgili eşi Emma Hemming'de açıklamalarda bulundu.
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68 yaşındaki ünlü aktör, hastalığı sebebiyle oyunculuk kariyerine nokta koymak zorunda kaldı. Willis, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. İlk olarak afazi teşhisi koyulan ünlü oyuncunun bir süre sonra frontotemporal demans olduğu ortaya çıkmıştı.
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Bu zorlu süreçte sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve ünlü oyuncu hakkında bilgiler paylaşan eşi Emma Heming, yaşadıkları son zamanları ele alan bir paylaşımda bulundu. Heming geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 'Elimden gelen en iyi hayatı yaşamak için her gün bilinçli bir çaba sarf etmem gerekiyor... Bunu kendim için, iki çocuğum için ve başka türlü yaşamamı istemeyecek olan Bruce için yapıyorum. Bunun yanlış anlaşılmasını istemiyorum, sanki ben iyiymişim gibi, çünkü değilim. İyi değilim. Ama kendim ve ailem için elimden gelenin en iyisini yapmalıyım. Kendimize iyi bakmadığımız zaman sevdiğimiz hiç kimseye iyi bakamayız. Elimden gelenin en iyisini yapıyorum, her zaman... Gününüzden bir an ayırın ve bir saniyeliğine ara verin ve güzel bir şeyler arayın. Kendimize iyi bakmadığımız zaman, sevdiğimiz ve ilgilenmek istediğimiz insanlara da iyi davranmamış oluruz.'
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Willis'in Demi Moore ile olan birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Rumer Willis, geçtiğimiz günlerde bebek sahibi olmuştu. Babasının en büyük hayalinin dede olmak istemesi olduğunu belirten Rummer, bebek ile birlikte yeni bir döneme girdiklerini söylemişti.
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İşte dünya yıldızlarından Bruce Willis'in son hali...
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