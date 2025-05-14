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        Haberler Gündem DEM Parti sahaya iniyor, 'ortak vatan' vurgusu

        DEM Parti'nin sahada ve TBMM'de gündemi yoğun

        PKK'nın silah bırakma kararının ardından DEM Parti sahaya iniyor. DEM'li milletvekilleri illeri gezip Terörsüz Türkiye'yi anlatacak, "ortak vatan" vurgusu yapacak. Sürecin önemli isimlerinden Sırrı Süreyya Önder'in vefatı ile boşalan TBMM Başkanvekilliği için de yine İmralı heyetinde yer alan isimlerden Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili ve eski HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın adı geçiyor

        Giriş: 14.05.2025 - 08:52 Güncelleme: 14.05.2025 - 09:33
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        DEM Parti sahaya iniyor
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        PKK’dan beklenen fesih ve silah bırakma açıklaması geldi, örgüt resmen silah bırakma kararı aldığını kamuoyuyla paylaştı. Kararın ardından gözlerden DEM Parti’ye çevrildi. DEM Parti 16-17-18 Mayıs tarihlerinde sahaya iniyor, milletvekilleri il il gezecek Terörsüz Türkiye Süreci’nde gelinen aşamayı anlatacak.

        DEM PARTİ’DEN “ORTAK VATAN” VURGUSU

        Habertürk’e konuşan DEM Parti kaynakları , "Bu süreçte ne yenen var ne de yenilenen. Kazanan Türkiye olacak. Silahlar susacak 40 yıllık sorun tarihe karışacak. Herkesin buna gönlünce sevinip mutlu olması gerekiyor. Bizlerde ziyaretlerimizde süreci anlatacağız ortak Vatan vurgusu yapacağız" ifadelerini kullandı.

        DEM PARTİDE KRİTİK TOPLANTI TRAFİĞİ

        DEM Parti’de önümüzdeki pazartesi günü kritik bir toplantı trafiği de gerçekleştirilecek. Genel merkezde MYK, Parti Meclisi ve milletvekili toplantıları yapılacak. Toplantıda hem parti kurulları bilgilendirilecek hem de bundan sonraki yol haritası ele alınacak.

        DEM’İN TBMM BAŞKANVEKİLİ PERVİN BULDAN MI OLACAK?

        Öte yandan geçtiğimiz günlerde vefat eden DEM Parti TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in yerine gelecek olan ismin de pazartesi günü pes peşe gerçekleştirilecek toplantılarda netleşmesi bekleniyor. Önder’in yerine daha önce de TBMM Başkanvekilliği yapan aynı zamanda İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan’ın gelmesi bekleniyor. TBMM Başkanvekilliği koltuğu için ismi geçen bir diğer kişi ise eski HDP Eş Genel Başkanı DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar.

        BAKIRHAN VE HATİMOĞULLARI GÖREVLERİNE DEVAM EDECEK Mİ?

        Toplantıda DEM Parti’nin kongre takvimi de konuşulacak. Normalde Ekim ayında yapılması gereken 3. Olağan Kongrenin daha erkene alınabileceği belirtiliyor. Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ın ise görevlerine devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

        Ayrıca Terörsüz Türkiye Sürecini yürütecek daha güçlü bir MYK’nı oluşturulacağı belirtiliyor.

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        #DEM Parti
        #DEM parti ortak vatan
        #haberler
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