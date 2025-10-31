Habertürk
        DEM Parti heyetinden İmralı'ya ziyaret

        DEM Parti heyetinden İmralı'ya ziyaret

        DEM Parti İmralı Heyeti, 3 Kasım'da İmralı'ya gidecek. Heyette Mithat Sancar, Pervin Buldan ve Özgür Faik Erol yer alacak

        Giriş: 31.10.2025 - 23:57 Güncelleme: 01.11.2025 - 00:08
        DEM Parti heyetinden İmralı'ya ziyaret
        DEM Parti İmralı Heyeti, 3 Kasım'da İmralı'ya gidecek. Heyette Mithat Sancar, Pervin Buldan ve Özgür Faik Erol yer alacak.

        30 Ekim Perşembe günü, DEM Parti heyetini Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de kabul etmişti. Görüşmeye DEM Parti'den Pervin Buldan ve Mithat Sancar, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da katılmıştı. Görüşme yaklaşık 1 saat sürmüştü.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan-İmralı Heyeti görüşmesi sona erdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan-İmralı Heyeti görüşmesi sona erdi
        Yazı Boyutu
        Habertürk Anasayfa