DEM Parti heyetinden İmralı'ya ziyaret
DEM Parti İmralı Heyeti, 3 Kasım'da İmralı'ya gidecek. Heyette Mithat Sancar, Pervin Buldan ve Özgür Faik Erol yer alacak
30 Ekim Perşembe günü, DEM Parti heyetini Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de kabul etmişti. Görüşmeye DEM Parti'den Pervin Buldan ve Mithat Sancar, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da katılmıştı. Görüşme yaklaşık 1 saat sürmüştü.