Türk güvenlik şirketini satın aldı

HABERTURK.COM

Uluslararası denetim ve danışmanlık kuruluşu Deloitte, Türk teknoloji girişimi TransientX’i bünyesine kattı. Deloitte Risk & Finansal Danışmanlık, Sıfır Güven Ağ Erişimi (Zero-Trust Network Access) alanında faaliyet gösteren bilgi teknolojileri şirketi TransientX’in tüm varlıklarını satın aldığını duyurdu. Anlaşmanın tutarı başta olmak üzere satın alma işlemiyle ilgili detaylar paylaşılmadı.

Merkezi ABD’nin New Jersey eyaletinde bulunan TransientX’in satın alınmasıyla ilgili olarak yapılan açıklamada, kurumların, gelişen iş modelleri ve karmaşık, hiper bağlantılı bilgi teknolojileri ekosistemleriyle başa çıkmak için kurumsal ortamlarını modernize ederken; çevre merkezli bir yaklaşımdan, risk tabanlı, “Sıfır Güven” yaklaşımına geçtiğine dikkat çekildi.

Deloitte Risk & Finansal Danışmanlık’ın Siber ve Stratejik Risk Lideri Deborah Golden, "TransientX'in satın alınması dahil stratejimiz, tamamen kendi hizmetlerimizi desteklemek için hiper ölçeklendirmeye odaklanıyor. Bu satın alma, müşterilerimizin siber dayanıklılık oluşturmasına, çevik operasyonları etkinleştirmesine ve daha esnek güvenlik uygulamalarını teşvik etmesine yardımcı olacak” dedi.

BU YIL 4. SATIN ALMASINA İMZA ATTI

TransientX’in CEO'su ve kurucusu Egemen Taş ise şunları söyledi:

“Sıfır güven dönüşümü kolay değil. TransientX'i, kuruluşların çeşitli kullanım durumlarında esnek, sorunsuz ve kapsamlı bir şekilde Sıfır Güven Ağ Erişimini benimsemelerine yardımcı olmak için oluşturduk. Deloitte bünyesine katılarak uzaktan çalışma ve işbirlikleri için güvenliği artıracak yeni yaklaşımlarımızı sunacağız.”

Pandemi ile artan dijittaleşme döneminde siber güvenlik ve risk alanındaki satın alımlarına hız veren Deloitte, 2021 yılında bu alanda dördüncü işlemine imza atmış oldu. Deloitte, bu yıl içinde TransientX'’ten önce, siber tehdit önleme şirketi Root9B, bulut güvenliği yönetim şirketi CloudQuest ve dijital risk koruma şirketi Terbium Labs’i bünyesine katmıştı.