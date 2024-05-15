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        Haberler Gündem 3. Sayfa Öğretmeni vuran kadın: Zarar verme niyetim yoktu

        Öğretmeni vuran kadın: Zarar verme niyetim yoktu

        Kayseri'de gönül ilişkisi yaşadığı öğretmeni yaşadıkları tartışmanın ardından silahla yaralayan kadın "Zarar verme niyetim yoktu. Olay tamamen kazara oldu." dedi. Öğretmen şikayetini geri çekti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 00:32 Güncelleme: 15.05.2024 - 00:32
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        Öğretmeni vuran kadın: Zarar verme niyetim yoktu
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        Kayseri'de gönül ilişkisi yaşadığı sınıf öğretmeni Kasım K.'yı (43) çalıştığı okulda tabancayla vurarak yaralayan 4 çocuk annesi Şehriban A.'nın (30) müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

        Pişman olduğunu söyleyen Şehriban A., "Kasım'a zarar verme niyetim yoktu. Olay tamamen kazara oldu. Başının kanadığını görünce paniğe kapıldım. Yaptığım hatanın farkındayım, pişmanım" dedi.

        Fotoğraf: DHA

        MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ

        Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi 5243'üncü Sokak'taki Şehit Haldun Ateş İlkokulu'na 5 Şubat'ta giden Şehriban A., gönül ilişkisi yaşadığı sınıf öğretmeni Kasım K. ile müdür yardımcısının odasında tartışmaya başladı.

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        Tartışmanın büyümesi üzerine Şehriban A., tabancayla Kasım K.'yı göğsünden vurdu. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Kasım K. tedavisinin ardından taburcu edilirken, Şehriban A. ise işlemleri sonrası tutuklandı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame, Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Şehriban A., hakkında 'öldürmeye teşebbüs etme' suçundan müebbet hapis cezası istendi.

        Fotoğraf: DHA

        DAVA BAŞLADI

        Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına sanık Şehriban A. 1 yaşındaki kızı ile birlikte gelirken, mağdur öğretmen duruşmaya katılmadı. Önceki ifadelerini tekrar ettiğini söyleyen Şehriban A., "Kasım, kızımın öğretmeni olur. 3 yıl önce tanıştık, sonra 'Bana sen çok güzel kadınsın, eşin seninle ilgilenmiyor, sen daha iyilerine layıksın' diye aklımı çelmeye çalıştı. Birkaç ay sonra da sevgili olmak istedi. Sonra birlikte gezmeye başladık, ardından belli bir süre sonra evinde rızamla cinsel birlikteliğimiz oldu. Süslü cümleler kullandı, bana çok iyi davrandı. 'Boşan, evlenelim' dedi. Kasım'dan hamile kaldım. Kasım da çocuğu istemediğini ve kürtaj olmamı söyledi. Doktora bile gittim. Resmi eşimin imzası olmadığı için kürtaj olamadım. Çocuğum dünyaya geldi. Kasım, çocuğu sonrasında kabul etti, ihtiyaçlarını karşıladı. Kasım'ın başka kadınlar ile mesajlaştığını gördüm. Bu yüzden aramız açıldı" dedi.

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        Fotoğraf: DHA

        "ANİDEN ATEŞ ALDI"

        Olay günü okula gittiğini belirten Şehriban A., "Kasım'ın bana yalan söylediğini gördüm. 'Neden yalan söylüyorsun' dedim. Kasım da beni kolumdan tutarak, itekledi. Okul müdürü bizi gördü ve yukarı çıkmamızı istedi. Müdür yardımcısının odasında çocuğun babasının Kasım olduğunu söyledim. Kasım sinirlendi ve 'Çocuk benden değil' dedi. Üzerime gelip, itekleyince kendimi kaybettim. Sinirlendim ve çantamda bulunan silahı çıkardım. Amacım, Kasım'ın gözü önünde kendimi öldürmekti. Silahı kendime doğru çevirmek isterken aniden ateş aldı. Korktum. Silahı karnıma götürerek, kendimi de öldürmek istedim. Müdür yardımcısı bana engel olmak isterken şarjör yere düştü; ben de silahı bıraktım. Kasım'a zarar verme niyetim yoktu. Olay tamamen kazara oldu. Başının kanadığını görünce paniğe kapıldım. Yaptığım hatanın farkındayım, pişmanım" diye konuştu.

        "MERMİNİN NASIL İSABET ETTİĞİNİ HATIRLAMIYORUM"

        Şehriban A. tarafından silahın ateşlenmesi sonucu yaralanan Kasım K.'nın ise ilk duruşma öncesi yapılan ara duruşmada ifadesi alındı. Şikayetini geri çektiğini söyleyen Kasım K., "Ben daha önce ifade vermiştim. Olay daha önce anlattığım gibi olmuştur. Ancak, ben bu aşamada şikayetimden vazgeçiyorum. Davaya katılmak istemiyorum. Olay sırasında silahı havaya mı sıktı bana mı sıktı göremedim. Merminin bana nasıl isabet ettiğini hatırlamıyorum" demişti.

        2 tanığın da dinlendiği duruşmada mahkeme heyeti verdiği ara karar ile Şehriban A.'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, mağdur öğretmenin kati raporunun beklenmesine karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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