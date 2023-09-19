Dekan yardımcısını bıçaklamıştı! Kız öğrencinin ifadesi ortaya çıktı!

Diyarbakır'da olay, dün saat 11.00 sıralarında, Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binasında meydana geldi.

"GERİ ZEKALI DEDİĞİ İÇİN PSİKOLOJİM BOZULDU"

Gözaltına alınan B.Y. ifadesinde, Doç. Dr. Yunus Yılmaz'ın eski öğrencisi olduğunu, o dönem kendisine sürekli 'geri zekalı' diye hitap ettiğini, arkadaşlarının kendisine böyle hitap etmeye başladığını, onun yüzünden disiplin cezası aldığını ileri sürüp, psikolojinin bozulduğunu ve bu nedenle bıçakladığını söylediği öğrenildi.