Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa DEHŞET! Kardeşine satır ve bıçakla saldırdı

        Tartıştığı kardeşine satır ve bıçakla saldırdı; o anlar kamerada

        Diyarbakır'da aralarında husumet bulunan kardeşi ile yolda karşılaşan ağabeyi satır ve bıçakla saldırdı. O anlar kameraya yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 20:42 Güncelleme: 19.12.2023 - 21:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kardeşine satır ve bıçakla saldırdı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Diyarbakır'daOlay, akşam saatlerinde Sur ilçesi Cami Nebi Mahallesi, Hazreti Süleyman Caddesi'nde meydana geldi.

        Aralarında henüz bilinmeyen nedenle husumet olan isimleri öğrenilmeyen iki kardeş cadde üzerinde karşılaşınca tartıştı.

        Tartışmada ağabeyi, kardeşine satır ve bıçakla saldırdı. Kimsenin yaralanmadığı olayda, çevredekiler araya girerek ağabeyi olay yerinden uzaklaştırdı.

        O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, Sur ilçe Emniyet Müdürlüğü´ne giden kardeşler birbirlerinden şikayetçi oldu. Kardeşlerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yeşim'in ölümünde sevgili hakkında yeni gelişme!
        Yeşim'in ölümünde sevgili hakkında yeni gelişme!
        Prof. Görür: Bu işin şakası yok
        Prof. Görür: Bu işin şakası yok
        Moody's'den Türkiye kredi notu raporu
        Moody's'den Türkiye kredi notu raporu
        Eşini boğarak öldüren caniye ağırlaştırılmış müebbet hapis
        Eşini boğarak öldüren caniye ağırlaştırılmış müebbet hapis
        MİT, DEAŞ'ın sözde Şam sorumlusunu yakaladı
        MİT, DEAŞ'ın sözde Şam sorumlusunu yakaladı
        Bebeğini apartman boşluğuna atan anne tutuklandı
        Bebeğini apartman boşluğuna atan anne tutuklandı
        Herzog: Yeni bir insani araya hazırız
        Herzog: Yeni bir insani araya hazırız
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Türkiye'den 119 üniversite dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi arasına girdi
        Türkiye'den 119 üniversite dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi arasına girdi
        Trafik kazasında 2 THY pilotu öldü!
        Trafik kazasında 2 THY pilotu öldü!
        Zaha ve Sanchez derbiye!
        Zaha ve Sanchez derbiye!
        MB'nin yılın son faiz kararı ne olur?
        MB'nin yılın son faiz kararı ne olur?
        İsmail Kartal'dan flaş karar!
        İsmail Kartal'dan flaş karar!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Alanyaspor maçı 11'inde 2 sürpriz
        Alanyaspor maçı 11'inde 2 sürpriz
        İstanbul'daki en eski dini yapı!
        İstanbul'daki en eski dini yapı!
        İki kardeşin hayaliydi... Teras, garaj oldu!
        İki kardeşin hayaliydi... Teras, garaj oldu!
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Yeni gelişme! Esrarengiz olayda sır perdesi aralanıyor!
        Yeni gelişme! Esrarengiz olayda sır perdesi aralanıyor!
        "AB'nin Türkiye’nin konumunu iyi değerlendirmesi lazım"
        "AB'nin Türkiye’nin konumunu iyi değerlendirmesi lazım"
        Habertürk Anasayfa