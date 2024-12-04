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        Haberler Televizyon 'Deha'nın, 12'nci bölümünden ilk tanıtımı yayınlandı

        'Deha'nın, 12'nci bölümünden ilk tanıtımı yayınlandı

        SHOW TV'nin iddialı dizisi 'Deha'nın, merakla beklenen 12'nci bölümünden ilk tanıtım izleyiciyle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2024 - 21:19 Güncelleme: 04.12.2024 - 21:19
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        SHOW TV'de yayınlanan, Ay Yapım imzalı dizisi 'Deha'nın, merakla beklenen 12'nci bölümünden ilk tanıtım izleyicilerle buluştu.

        Yayınlanan tanıtımda Aysel ve İmre, İskender'e ne olduğunu öğrenmeye çalışırken Devran, Ferman'ı kardeş katili olmakla suçluyor.

        Karga'nın Devran'a hesap sormasıyla patlayan silah sesleri tüm aileyi endişelendirirken İmre'nin Devran'ı öpmesi yeni bölüme olan merakı yükseltiyor.

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        Senaryosunu; Damla Serim'in yazdığı, yönetmenliğini; Umut Aral'ın üstlendiği 'Deha'nın, oyuncu kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Taner Rumeli, Cenk Kangöz, Umutcan Ütebay, Oğulcan Arman Uslu, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak, Abdurrahman Yunusoğlu yer alıyor.

        'Deha', yeni bölümüyle Pazar akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de!

        İşte 'Deha'nın 12. Bölüm Tanıtımı:

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        #deha
        #show tv

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