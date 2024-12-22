Deha 14. bölüm canlı izle ekranı! Bu akşam Deha'nın yeni bölümünde neler olacak?
Show TV'nin Pazar akşamları izleyicilerle buluşturduğu dizisi Deha 14. bölümü ile ekrana geliyor. Ay Yapım imzalı dizinin yeni bölüm özeti ve fotoğrafları paylaşıldı. Yeni bölümde; İhsan'ın hamlesiyle Cesur'un Boran cinayetindeki etkisini öğrenmesi Devran'ın gözünü döndürür. Yeni bölümü kaçırmak istemeyenler Deha 14. bölüm canlı izle ekranı araştırmalarına başladı. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Deha yeni bölüm izle full HD, donmadan ve kesintisiz…
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Show TV’nin ilgiyle takip edilen Ay Yapım imzalı dizisi Deha 14. bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Senaryosunu Damla Serim’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Umut Aral’ın oturduğu Deha’nın yeni bölümünde neler olacak merak ediliyor. Devran’ın kurduğu planla Cesur’un etrafını dört bir yandan sardığı yeni bölümü kaçırmak istemeyen seyirciler Deha 14. bölüm canlı izle ekranı araştırması yapıyor. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Deha yeni bölüm izle…
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DEHA’NIN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Deha'nın 14. Bölümünde; İhsan’ın hamlesiyle Cesur’un Boran cinayetindeki etkisini öğrenmesi Devran’ın gözünü döndürür ama daha sert hamleler yapmasını hızlandıran şeylerden biri de Karga’dan aldığı intikamın beklenmedik bir vicdan yüküne sebep olmasıdır.
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Bu yükle Sofi’yle daha da gerilir.
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Ama Sofi tahmin etmeyeceği bir şekilde karşısına çıkan geçmişi yüzünden Devran’ı anlamak zorunda kaldır.
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Devran yol boyunca Cesur’u arar fakat İskender’in verdiği bir söz Cesur’u Devran’dan önce bulmasını gerektirmektedir.
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Devran kurduğu planla Cesur’un etrafını dört bir yandan sarar.
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Cesur’un son çare olarak tutunduğu dal Esme’nin vicdanına değer.
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Deha’nın kadrosunda Aras Bulut İynemli (Devran), Uğur Polat (İskender), Taner Ölmez (Cesur), Onur Saylak (Sofi), Melis Sezen (İmre), Ahsen Eroğlu (Esme), Seda Akman (Aysel), Zuhal Gencer (Gülce), Emel Göksu (Cavidan), Taner Rumeli (Karga), Cenk Kangöz (Hakim), Umutcan Ütebay (Yaman), Oğulcan Arman Uslu (Ferman), Eylül Ersöz (Ceylan), Çağrı Atakan (Kadir), Ali Berge (Tim), Çağan Efe Ak (Boran), Abdurrahman Yunusoğlu (Cengiz) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.
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DEHA YENİ BÖLÜM CANLI İZLE
Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Deha dizisinin 14. Bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.
DEHA 14. BÖLÜM CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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