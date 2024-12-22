Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin DEHA 14. BÖLÜM CANLI İZLE! Show TV canlı yayın ekranı ile Deha yeni bölüm izle full HD, donmadan, kesintisiz

        Deha 14. bölüm canlı izle ekranı! Bu akşam Deha'nın yeni bölümünde neler olacak?

        Show TV'nin Pazar akşamları izleyicilerle buluşturduğu dizisi Deha 14. bölümü ile ekrana geliyor. Ay Yapım imzalı dizinin yeni bölüm özeti ve fotoğrafları paylaşıldı. Yeni bölümde; İhsan'ın hamlesiyle Cesur'un Boran cinayetindeki etkisini öğrenmesi Devran'ın gözünü döndürür. Yeni bölümü kaçırmak istemeyenler Deha 14. bölüm canlı izle ekranı araştırmalarına başladı. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Deha yeni bölüm izle full HD, donmadan ve kesintisiz…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2024 - 10:24 Güncelleme: 22.12.2024 - 10:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Show TV’nin ilgiyle takip edilen Ay Yapım imzalı dizisi Deha 14. bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Senaryosunu Damla Serim’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Umut Aral’ın oturduğu Deha’nın yeni bölümünde neler olacak merak ediliyor. Devran’ın kurduğu planla Cesur’un etrafını dört bir yandan sardığı yeni bölümü kaçırmak istemeyen seyirciler Deha 14. bölüm canlı izle ekranı araştırması yapıyor. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Deha yeni bölüm izle…

        • 2

          DEHA’NIN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

          Deha'nın 14. Bölümünde; İhsan’ın hamlesiyle Cesur’un Boran cinayetindeki etkisini öğrenmesi Devran’ın gözünü döndürür ama daha sert hamleler yapmasını hızlandıran şeylerden biri de Karga’dan aldığı intikamın beklenmedik bir vicdan yüküne sebep olmasıdır.

        • 3

          Bu yükle Sofi’yle daha da gerilir.

        • 4

          Ama Sofi tahmin etmeyeceği bir şekilde karşısına çıkan geçmişi yüzünden Devran’ı anlamak zorunda kaldır.

        • 5

          Devran yol boyunca Cesur’u arar fakat İskender’in verdiği bir söz Cesur’u Devran’dan önce bulmasını gerektirmektedir.

        • 6

          Devran kurduğu planla Cesur’un etrafını dört bir yandan sarar.

        • 7

          Cesur’un son çare olarak tutunduğu dal Esme’nin vicdanına değer.

        • 8

          Deha’nın kadrosunda Aras Bulut İynemli (Devran), Uğur Polat (İskender), Taner Ölmez (Cesur), Onur Saylak (Sofi), Melis Sezen (İmre), Ahsen Eroğlu (Esme), Seda Akman (Aysel), Zuhal Gencer (Gülce), Emel Göksu (Cavidan), Taner Rumeli (Karga), Cenk Kangöz (Hakim), Umutcan Ütebay (Yaman), Oğulcan Arman Uslu (Ferman), Eylül Ersöz (Ceylan), Çağrı Atakan (Kadir), Ali Berge (Tim), Çağan Efe Ak (Boran), Abdurrahman Yunusoğlu (Cengiz) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

        • 9

          DEHA YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

          Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Deha dizisinin 14. Bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.

          DEHA 14. BÖLÜM CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

          DEHA TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        • 10
        • 11
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Esad rejiminin borçları yeni hükümeti zorluyor
        Esad rejiminin borçları yeni hükümeti zorluyor
        Galatasaray, Kayserispor'a konuk olacak
        Galatasaray, Kayserispor'a konuk olacak
        Çığ tehlikesi sürüyor! Yurdun büyük bölümü yağışlı
        Çığ tehlikesi sürüyor! Yurdun büyük bölümü yağışlı
        İsrail'de protestolar sürüyor: Yüz binlerce kişi sokağa çıktı!
        İsrail'de protestolar sürüyor: Yüz binlerce kişi sokağa çıktı!
        Ülkelerin ilginç yılbaşı gelenekleri!
        Ülkelerin ilginç yılbaşı gelenekleri!
        Çekmeköy'de polis otosuna çarpan sürücünün yakınları polise saldırdı
        Çekmeköy'de polis otosuna çarpan sürücünün yakınları polise saldırdı
        Estetik ameliyatlarda ihmal ölümle sonuçlanıyor
        Estetik ameliyatlarda ihmal ölümle sonuçlanıyor
        "Hayır, korkmuyorum"
        "Hayır, korkmuyorum"
        Yemen'e hava saldırısı
        Yemen'e hava saldırısı
        "Sokakta yürüyemiyordum"
        "Sokakta yürüyemiyordum"
        Eski nişanlısını öldüren kişi intihar etti
        Eski nişanlısını öldüren kişi intihar etti
        Sabıkalı üst geçitte yine kaza!
        Sabıkalı üst geçitte yine kaza!
        Estetik ameliyatı sonrası ölen sosyal medya ünlüsü Neşe'nin eşi konuştu
        Estetik ameliyatı sonrası ölen sosyal medya ünlüsü Neşe'nin eşi konuştu
        Denetimden kaçarken polise çarptı
        Denetimden kaçarken polise çarptı
        Eleştirmenlere göre 2024’ün en iyi korku/gerilim filmleri
        Eleştirmenlere göre 2024’ün en iyi korku/gerilim filmleri
        Husiler İsrail'i balistik füzeyle vurdu
        Husiler İsrail'i balistik füzeyle vurdu
        Kira yardımı artıyor
        Kira yardımı artıyor
        "Başkan adayları Sergen Yalçın ile görüşmemiş!"
        "Başkan adayları Sergen Yalçın ile görüşmemiş!"
        "Oyuncuları motive etmek çok zor!"
        "Oyuncuları motive etmek çok zor!"
        Mustafa Keser'den kötü haber
        Mustafa Keser'den kötü haber
        Habertürk Anasayfa