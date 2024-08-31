Değirmenler Höyük'te 6 bin yıl eskiye dayanan yerleşim tespit edildi

"BÖLGEDEKİ EN ERKEN YERLEŞİM YERİNİ BULMAYI HEDEFLİYORUZ"

Altunkaynak, çalışmalarındaki tespitlerle ilgili şunları kaydetti:

"Değirmenler Höyüğü, tarihe büyük ihtimalle daha geniş bir Karaz dolgusu vererek bugüne kadar görmediğimiz verileri elde etmemizi sağlayabilir. Bizim umudumuz en azından o yönde. Karaz'ın dışında belki de Alaybeyi'den de daha erken bir yerleşimi tespit etmiş olacağız ve böylelikle bölgedeki en erken yerleşim yerini bulmayı da hedefliyoruz. Çünkü şimdiye kadar genellikle işte bu dağlık kesimde çok fazla en erken dönemlerde yerleşimin olmadığı öne sürülüyordu. Özellikle neolitik dönemde ki biz hala bölgenin neolitiğini bilmiyoruz. Biz bu çalışmalarda aslında bilinenin tam tersine bu bölgede çok erken dönemlerde yerleşim olduğunu tespit etmeye çalışıyoruz. Şu an için tespitlerimiz 5 bin 500 - 6 bin yıla kadar gidiyor, Karaz'ı görebiliyoruz ama ondan öncesini bulmak için biraz daha derinleşmemiz gerekiyor."