TBMM’den 5 Aralık 2019'da geçen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak yürürlüğe giren “Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile getirilen yeni vergilerden biri Değerli Konut Vergisi olmuştu. Düzenleme ile mesken nitelikli taşınmazlardan değeri 5 milyon lira üzerinde olanlar değerli konut vergisine tabi tutuldu. 5-7,5 milyon liraya kadar binde üç, 7,5-10 milyon lira arasına binde 6 ve 10 milyon liradan fazla değerde gayrimenkulü olanlara da binde 10 oranında vergi getirildi.

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün (TKGM) bu vergiye tabi 220 bin ev olduğunu tespit ettiği belirtiliyor. İşte bir çok tartışmaları beraberinde getiren bu verginin Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın tarafından yapılan açıklama ile 1 yıl erteleneceği ifade edildi. Ancak henüz yasal bir düzenleme yok. Bu da Tapu Kadastro tarafından kendilerine tebligat yapılmış ve daha önce edemedikleri yüklü miktarda vergi ile karşı karşıya olan kişileri endişelendiriyor.

İTİRAZ SÜRESİ ARALIK'TA KALANLAR DİKKAT!

Vatandaşlar endişelenmekte haklı. Çünkü eğer itiraz ve dava sürecini kaçırırlarsa ve yasal bir düzenleme de yapılmaz ise yaklaşık 1 ay sonra yüklü bir vergi ile karşı karşıya kalabilirler. Ancak tüm mülk sahipleri değil. Peki kimler? Eğer erteleme veya yeni düzenleme olmazsa emlak vergisi bina değeri 5 milyon lirayı aşan ve aynı zamanda Tapu Kadastro tarafından konut değeri kendisine tebliğ edilmeyen ev sahipleri ilk sırada. Bu kişiler 20 Şubat 2020'de beyanname verip Değerli Konut Vergisi'ni ödeyecek. Ancak Emlak Vergisi bu tutarı aşan çok fazla ev olmadığı tahmin ediliyor. En önemli kesim ise aralık ayında tebligatı alan ve 15 günlük itiraz süresi hala aralık ayı içinde kalanlar. Örneğin tebligatı 15 Aralık'ta alanların itiraz süresi 30 Aralık'ta bittiği için eğer itiraz etmedilerse 20 Şubat'ta beyanname vermek zorunda. PWC Türkiye Vergi Hizmetleri Lideri Zeki Gündüz bu iki kesimin dışında kalan yani hem Tapu'ya itiraz dilekçesi veren ve bu dilekçeden 15 gün sonrası 2020'ye denk gelen hem de dava açan herkesin bu yıl değil 2021 Şubat ayında beyanname vereceğini belirtiyor. Bu da büyük çoğunluğun bu yıl beyanname vermeyeceği anlamına geliyor.

TAPU KADASTRO'DAN CEVAP ALAMAYANLAR NE YAPMALI?

Çünkü 220 bin kişinin hemen hepsinin itiraz ettiği biliniyor. İtiraz sonucu Tapu Kadastro düzeltme yapmışsa ve bundan memnunsanız sorun yok. Ancak itiraz edip yeterli cevabı almayan veya hiç cevap alamayanların her ihtimale karşı yapacakları iş 30 gün içinde Ankara İdare Mahkemesi'nde dava açılması. Ankara'ya kadar gitmeye gerek yok, bulunduğunuz bölgenin idare mahkemesine Ankara İrade Mahkemesi'ne iletilmek üzere dilekçe verebilirsiniz.

YETKİ TARTIŞMASI ÇIKACAK

PWC Türkiye Vergi Hizmetleri Lideri Zeki Gündüz ve PwC Türkiye Gayrimenkul Sektör Lideri Ersun Bayraktaroğlu'nun birlikte hazırladığı bültene göre tüm mükellefler ne olur ne olmaz diye TKGM’nin belirlediği değerlere karşı iki veya daha fazla dava yoluna giderse, bir de ortaya yetki tartışmaları girerse, ilk etapta özellikle Ankara ve İstanbul idare ve vergi mahkemeleri, daha sonra da Danıştay yüzbinlerce ilave dava yükü ile karşı karşıya kalacak. Bu konuda İdare tarafından bir açıklama yapılmalı ve şayet bu konuda yeni bir düzenleme yapılacaksa çok sayıda gereksiz davaya sebebiyet vermeden düzenleme bir an önce yapılmalı.

Bültende aynı konuda, bir hak kaybına sebebiyet vermemek için açılması gerekebilecek dava ihtimalleri konusunda tahminleri şöyle ifade ediliyor, "Yapılan değerleme işlemi ile ilgili olarak, TKGM aleyhine Ankara İdare Mahkemesine açılacak davalar, yetkili mahkemenin İstanbul İdare Mahkemesi olduğu gerekçesi ile reddedilmeye başlandı. İstanbul İdare Mahkemelerinde konunun yetki ve görev yönünden tartışılabilmesi söz konusu. Bu durumda, mesele uyuşmazlık mahkemesi olarak konunun özelliğine göre Bölge İdare Mahkemesi veya Danıştay’da çözümlenecektir. Çok büyük olasılık bu sorumluluk İstanbul Vergi Mahkemelerine kalacak gibi durmaktadır. "