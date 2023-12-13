Değeri bilinmeyen vitamin deposu! Alzheimer ve Parkinson tedavisinde kullanılıyor!

Siyah fasulyenin faydaları, son yıllarda yapılan araştırmalarla daha da netleşmiştir. Yapılan araştırmalar, siyah fasulyenin Alzheimer ve Parkinson gibi neurodegeneratif hastalıklara karşı koruyucu olabileceğini göstermiştir. İşte bu mucizevi besinin insan sağlığına faydaları...