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        Haberler Yaşam Değeri bilinmeyen vitamin deposu! Alzheimer ve Parkinson tedavisinde kullanılıyor!

        Değeri bilinmeyen vitamin deposu! Alzheimer ve Parkinson tedavisinde kullanılıyor!

        Siyah fasulye, baklagiller familyasından bir besindir. İçerdiği zengin besin değerleri ile hem sağlığımız için hem de mutfağımız için oldukça değerlidir. Siyah fasulye, lif, protein, demir, folat ve magnezyum gibi önemli besin maddelerini yüksek miktarda içerir. İşte Türkiye'de çok yaygın olmasa da aslında oldukça önemli olan siyah fasulyenin faydaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2023 - 10:00 Güncelleme: 13.12.2023 - 10:00
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        • 1

          Siyah fasulyenin faydaları, son yıllarda yapılan araştırmalarla daha da netleşmiştir. Yapılan araştırmalar, siyah fasulyenin Alzheimer ve Parkinson gibi neurodegeneratif hastalıklara karşı koruyucu olabileceğini göstermiştir. İşte bu mucizevi besinin insan sağlığına faydaları...

        • 2

          SİYAH FASULYE NEDİR?

          Siyah fasulye, özellikle Latin Amerika mutfağında popüler olan fasulyenin küçük, parlak bir çeşididir, ancak aynı zamanda güney Louisiana'nın Cajun ve Creole mutfaklarında da oldukça popülerdir. Baklagil familyasında yer alan siyah fasulye, tüm baklagillerden daha zengin besin değerine sahiptir.

        • 3

          SİYAH FASULYENİN FAYDALARI NELERDİR?

          Siyah fasulyenin bilinen faydaları şu şekildedir;

          A, B2, B3, B6 ve B9 vitamini bakımından oldukça zengindir,

          İçeriğinde folik asit, kalsiyum, fosfor, çinko, magnezyum bulunur,

          Lif içermesi sebebiyle kilo verme konusunda destek olur,

          Kalp hastalıklarına karşı koruyucu özelliği vardır,

          Sivilce oluşumunu engeller,

          Gut hastalığına iyi geldiği bilinir,

          Kemik ve eklem yapısını güçlendirir,

          Antioksidanlar ve anti-inflamatuar bileşikler açısından zengin olan siyah fasulye nöronların hasar görmesini ve ölmesini önlemeye yardımcı olarak Alzheimer ve Parkinson tedavisine destek görevi görür,

          Sindirim sistemini güçlendirir,

          Kan şekerini düzenler,

          Yüksek kolestrolü düşürür.

          Kaynak: Science Direct

        • 4

          SİYAH FASULYE ZARARLARI VAR MI?

          Siyah fasulye, günlük tüketilmesi gereken miktarı aşmadığınız sürece bir zarar göstermeyecektir. Fakat aşırı tüketim sonucu ishal, gaz, hazımsızlık gibi problemler meydana gelebilir. Bunun yanında sindirim sistemini etkileyen siyah fasulye fazla tüketim sonucu potasyum kaybına yol açabilir.

        • 5

          SİYAH FASULYENİN KALORİSİ VE BESİN DEĞERİ

          100 gram siyah fasulye 341 kaloridir.

          100 gram siyah fasulye besin değeri %72 Karbonhidrat, %25 Protein, %4 Yağ içerir.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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