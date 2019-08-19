19 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Porsche'nin kurucusu Ferdinand Porsche'nin şirketini kurmadan önce ürettiği arkadan itişli spor otomobil Type 64, bugüne kadar satılan en pahalı Porsche unvanını elinden kaçırdı.
ABD basınında yer alan habere göre, ülkenin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen bir açık artırmada satışa çıkan otomobilin yaklaşık 20 milyon dolara alıcı bulması bekleniyordu.
Fakat, düzenlenen müzayede fiyat bir anda 70 milyon dolara yükseldi. İşin ilginç tarafı, söz konusu rakamın hiç bir katılımcı tarafından telaffuz edilmemiş olmasıydı.
EN DEĞERLİ PORSCHE OLACAKTI
İşin aslı ise çok geçmeden anlaşıldı. Buna göre, katılımcılardan biri Type 64'e 13 milyon dolarlık teklif yaptı.
İngilizcede "thirteen" şeklinde telaffuz edilen 13 rakamı, müzayede salonundaki ekrana "thirty" şeklinde söylenen 30 milyon dolar olarak yansıyınca ortalık karıştı.
Bir sonraki teklif olan 14 milyon dolar da ekrana 40 milyon dolar şeklinde yansırken, teklifler 17 milyon dolara geldiğinde ise ekranda yazan rakam 70 milyon dolardı.
Müzayedeyi gerçekleştiren RM Sotheby's açık artırma evinin hatayı fark etmesi üzerine ise otomobilin satışı iptal oldu. Böylece, 17 milyon dolara satılamayan Type 64, tarihteki 'en pahalı Porsche' unvanını da ucu ucuna kaçırdı.
Öte yandan, eğer Type 64 müzayede salonundaki ekranlara yansıdığı şekilde 70 milyon dolara alıcı bulmuş olsaydı, bugüne kadar bir açık artırmada satılan en pahalı otomobil olacaktı.
SAVAŞ BAŞLAYINCA PROJE RAFA KALKTI
Type 64, Ferdinand Porsche'nin gelecek modelleri için ilham aldığı otomobil olarak biliniyor. Bir anlamda 'erken dönem Porsche' olan otomobil, kendinden sonra gelen 356 ve 911 modellerinin atası konumunda.
Nazi Almanyası döneminde üretilen otomobilin, Ferdinand Porsche'nin tasarladığı bir diğer model olan Volkswagen Beetle'a da ilham verdiği kaydediliyor.
Arkadan motorlu bir yarış otomobili olarak üretilen Type 64'te 32 beygir güç üreten bir motor yer alıyor. Eylül 1939'da Berlin-Roma arasında planlanan bir yarış için geliştirilen otomobilin üretimi, Alman ordularının 1 Eylül 1939 günü Polonya'yı işgal etmesinin ardından rafa kaldırıldı.
Bugüne kadar 3 adet üretilen otomobilin ilki, üst düzey bir Nazi subayının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yaşanan trafik kazasında kullanılmayacak hale geldi.
İkinci araca ise savaştan sonra Müttefik orduları tarafından el konuldu. Müzayede satışı gerçekleşmeyen üçüncü araç ise bugüne dek Porsche ailesinde kaldı.
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