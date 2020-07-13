Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, yazılı açıklamasında, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin verdiği bilgiye göre 2019'da 800 bin büyükbaş, 2,7 milyon küçükbaş hayvan kesildiğini aktardı.
Bu yıl yaklaşık 3 milyon küçükbaş kesileceğini tahmin ettiklerini bildiren Çelik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok kişinin tatil planını ertelediğine dikkati çekti.
Çelik, Suudi Arabistan'ın yurt dışından hacı kabul etmeyeceğine işaret ederek, "Hem tatil planlarını erteleyenler hem de hac farizasını yerine getiremeyecek hacı adayları nedeniyle kurban kesimlerinin yüzde 10 civarında artacağını öngörüyoruz. Her ne kadar 3,5 milyon küçükbaş hayvan kurbanlığa ayrılsa da sahadan aldığımız bilgilere göre, yetiştiricimiz 5 milyona kadar koyun, keçiyi kurbanlık olarak pazara sunacak durumdadır. Kurbanlıkta herhangi bir sıkıntı olmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
AĞIRLIKLI ORTALAMA FİYAT 1300 LİRA
Birliklerden alınan bilgilere göre, ortalama kurbanlık küçükbaş hayvan fiyatının 1300 lira olduğunu aktaran Çelik, şunları kaydetti:
"Bu değer üzerinden yaptığımız hesaplamalara göre, bu yıl 4 milyar 550 milyon lira değerindeki 3,5 milyon küçükbaş hayvan kurbanlık olarak ayrıldı. Talep olması durumunda kurbanlığa ayrılacak küçükbaş hayvanlarla birlikte sayı 5 milyon başa ulaşıyor. 5 milyon küçükbaş hayvanın değeri ise 6,5 milyar lirayı bulmaktadır."
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