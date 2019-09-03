İnilti seslerini duyanlar korktu

03 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Edinilen bilgiye göre; Ü.İ. isimli şahıs ile bir grup arkadaşı Kızılcaköy mezarlığı içerisinde bulunan yaklaşık 20 metre derinliğindeki kuyuda define olduğu yönünde bir söylentiye kandı.
Gece yarısı gizlice bölgeye gelen şahıslar mezarlık içerisinde yıllar önce açılmış dar bir kuyuda define olduğunu düşüncesiyle çevresi demir korkuluklarla kapatılıp üzeri de örtülü olan kuyuyu açtılar.
YARALI HALDE BIRAKIP KAÇTILAR
Oldukça derin olan kuyuya girip gizlice içeride saklı olduğunu düşündükleri defineyi çıkarmak isteyen gruptan Ü.İ. kuyuya inmek istediği sırada düştü. Bacağı, kolu ve kaburgaları kırılan Ü.İ. kendi çabaları ve yanındaki kişilerin çabaları ile kuyudan çıkarılamayınca arkadaşları şahsı bırakıp gitti.
İNİLTİ SESLERİNİ DUYANLAR KORKTU
Bir süre sonra bölgeden geçen kişiler mezarlık içerisinden garip bir şekilde inilti sesi duyunca durumu jandarmaya ihbar etti. Bölgeye gelen jandarma ekipleri mezarların arasından yükselen inilti sesinin bir kuyu içerisinden yükseldiğini tespit etti.
Bunun üzerine Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri bölgeye çağrılarak kurtarma çalışması başlatıldı. Kuyu üzerine düzenek kuran Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi oksijen tüpleri ile kuyuya inip yaklaşık 20 metre derinlikteki Ü.İ. isimli şahsı uzun uğraşlar sonucu kuyudan çıkardı.
Vücudunun değişik yerlerinde çok sayıda kırık olan yaralı şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bölgede inceleme yapan jandarma ekipleri kuyunun çevresinde define aramak için kullanılan malzemeler ele geçirdi. Olayla ilgili tahkikatın ve Ü.İ. isimli şahsı kuyuda yaralı vaziyette bırakıp gittiği ileri sürülen diğer definecilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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