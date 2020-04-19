19 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türk Toraks Derneği, sağlık istatistiklerine yönelik incelemeleri sırasında, iki şehirdeki ortalama ölüm oranlarında daha önceki yıllara kıyasla önemli artışlar saptadığı açıkladı.
Dernek'ten yapılan açıklamada, bu artışların Covid-19 ile ilişkili olabileceğinden endişe duyulduğu dile getirildi. Bu
durumun açıklığa kavuşturulamaması halinde sorunun derinleşebileceğinden kaygı duyulduğu ifade edilerek, ölümlerdeki artışın, İstanbul’da yüzde 10, Trabzon’da yüzde 25 oranında olduğu kaydedildi.
E-DEVLETTEKİ DEFİN VERİLERİ KULLANILDI
E-Devletteki defin verileri kullanılarak elde edilen 2020 yılına ait İstanbul ve Trabzon haftalık toplam defin sayıları, aynı dönemdeki 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarına ait toplam defin sayıları ile karşılaştırıldı. 2020 yılındaki ölüm sayılarında
diğer yılların aynı dönemine göre istatistiksel olarak artış bulunduğu belirtildi.
Yapılan istatistiksel analizlere göre 2020 yılının özellikle 10. haftasından itibaren İstanbul’da ölüm sayılarında haftalık yüzde 10 oranında bir artış gözlendiği ve yılın 15. haftasında (6-12 Nisan 2020),toplam haftalık defin sayısının 2 bin 222’ye ulaştığı
tespit edildi. Bu sayının 2019 yılı için 1.425 iken, 2018 yılı için 1.460, 2017 yılı için 1.464, 2016 için ise 1.389 olduğu açıklandı.
"ALTTA YATAN NEDEN MUTLAKA ARAŞTIRILMALI"
Aynı haftaya ait Covid-19 nedenli ölüm sayısının tüm Türkiye için 624 olarak bildirildiğini vurgulayan Türk Toraks Derneği yetkilileri, "Belirtilen dönemde İstanbul’da önceki yıllara göre her hafta ortalama 800 kişinin fazladan ölmesi, resmi verilere göre Covid-19 salgını nedeniyle gerçekleşen ölümlere bağlanamayacağından bu durum, ancak farkında olmadığımız bir felaketle ilişkili olabilir. Öyleyse yine de altta yatan neden mutlaka araştırılmalı, gerekli önlemler alınmalıdır" açıklamasında bulundu.
Benzer şekilde 2020 yılı Ocak ayının ilk haftası ile Şubat ayının son haftası arasında 2016-2019 yıllarına göre Trabzon ilinde de ölüm oranında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde artış gözlendiğini kaydeden uzmanlar, defin istatistikleri incelendiğinde, 2020 yılının ilk 9 haftası için ölüm hızındaki haftalık artışın yüzde 25.3 oranında bulunduğunu kaydetti.
Trabzon ilindeki haftalık toplam ölüm sayısının, 9.haftada 102’ye ulaşırken aynı dönemler için 2016 ile 2019 yılları arasında bu sayının 31-45 arasında olduğu belirtildi.
Türk Toraks Derneği, Covid-19 ile ilişkili ölüm istatistikleri ile açıklanamayan ve belirtilen sayısal verilerle ortaya konulan ölüm sayılarındaki artışı yetkililerin incelemeye almasını talep etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!