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Türk Toraks Derneği, sağlık istatistiklerine yönelik incelemeleri sırasında, iki şehirdeki ortalama ölüm oranlarında daha önceki yıllara kıyasla önemli artışlar saptadığı açıkladı.

Dernek'ten yapılan açıklamada, bu artışların Covid-19 ile ilişkili olabileceğinden endişe duyulduğu dile getirildi. Bu

durumun açıklığa kavuşturulamaması halinde sorunun derinleşebileceğinden kaygı duyulduğu ifade edilerek, ölümlerdeki artışın, İstanbul’da yüzde 10, Trabzon’da yüzde 25 oranında olduğu kaydedildi.

E-DEVLETTEKİ DEFİN VERİLERİ KULLANILDI

E-Devletteki defin verileri kullanılarak elde edilen 2020 yılına ait İstanbul ve Trabzon haftalık toplam defin sayıları, aynı dönemdeki 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarına ait toplam defin sayıları ile karşılaştırıldı. 2020 yılındaki ölüm sayılarında

diğer yılların aynı dönemine göre istatistiksel olarak artış bulunduğu belirtildi.

Yapılan istatistiksel analizlere göre 2020 yılının özellikle 10. haftasından itibaren İstanbul’da ölüm sayılarında haftalık yüzde 10 oranında bir artış gözlendiği ve yılın 15. haftasında (6-12 Nisan 2020),toplam haftalık defin sayısının 2 bin 222’ye ulaştığı

tespit edildi. Bu sayının 2019 yılı için 1.425 iken, 2018 yılı için 1.460, 2017 yılı için 1.464, 2016 için ise 1.389 olduğu açıklandı.

"ALTTA YATAN NEDEN MUTLAKA ARAŞTIRILMALI"

Aynı haftaya ait Covid-19 nedenli ölüm sayısının tüm Türkiye için 624 olarak bildirildiğini vurgulayan Türk Toraks Derneği yetkilileri, "Belirtilen dönemde İstanbul’da önceki yıllara göre her hafta ortalama 800 kişinin fazladan ölmesi, resmi verilere göre Covid-19 salgını nedeniyle gerçekleşen ölümlere bağlanamayacağından bu durum, ancak farkında olmadığımız bir felaketle ilişkili olabilir. Öyleyse yine de altta yatan neden mutlaka araştırılmalı, gerekli önlemler alınmalıdır" açıklamasında bulundu.

Benzer şekilde 2020 yılı Ocak ayının ilk haftası ile Şubat ayının son haftası arasında 2016-2019 yıllarına göre Trabzon ilinde de ölüm oranında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde artış gözlendiğini kaydeden uzmanlar, defin istatistikleri incelendiğinde, 2020 yılının ilk 9 haftası için ölüm hızındaki haftalık artışın yüzde 25.3 oranında bulunduğunu kaydetti.

Trabzon ilindeki haftalık toplam ölüm sayısının, 9.haftada 102’ye ulaşırken aynı dönemler için 2016 ile 2019 yılları arasında bu sayının 31-45 arasında olduğu belirtildi.

Türk Toraks Derneği, Covid-19 ile ilişkili ölüm istatistikleri ile açıklanamayan ve belirtilen sayısal verilerle ortaya konulan ölüm sayılarındaki artışı yetkililerin incelemeye almasını talep etti.