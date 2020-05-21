Deezer Türkiye kullanıma açıldı, işte özellikleri ve fiyatları- Haberler

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2007 yılında Fransa’da kurulan online müzik platformu Deezer, Spotify, Apple Music ve YouTube Music ile iyice hareketlenen Türkiye’de resmen faaliyetlerine başladığını duyurdu. Türkçe uygulamasını güncelleyen Deezer, Drake, Dua Lupa, Marshmello gibi dünyaca ünlü yıldızların şarkılarıyla dolu 56 milyon parçalık arşivine Mustafa Ceceli, Aleyna Tilki, Hadise, Murat Boz, Göksel gibi popüler Türk sanatçıların parçalarını da ekledi.

Deezer, daha önce 2013 yılında Türkiye'de resmi olarak faaliyetlerine başlamış ancak rakiplerinin gölgesinde kaldığı bu dönemde Türkiye'de yerelleşme çalışmalarında geri kalmıştı.

Düzenlediği online toplantı ile Deezer Türkiye’nin açıldığını duyuran şirketin yaptığı açıklamaya göre Türkçe müzik severler artık Avrupa Müzik & DMC gibi Türkiye’nin önde gelen müzik şirketlerinin listelerinin yanı sıra Sony Müzik, Universal Müzik Grubu, Pasaj Müzik, Seyhan Müzik, Poll Production ve GTR gibi şirketlerin şarkılarına erişebilecek.

TÜRK YETENEKLERE DESTEK OLACAK

Deezer’ın Türkiye’deki editörlerinin Türkiye’deki kullanıcılara özel hazırladığı “Çok Taze”, “Gece Vardiyası” ve “Rapturk” gibi çalma listeleri ile kullanıcılar yeni şarkılar keşfedebilecek.

Müziğin Türk kültüründe önemli bir yeri olduğunu bildiklerini vurgulayan Deezer Orta Doğu, Kuzey Avrupa ve Türkiye CEO’su Tarek Mounir, bu nedenle Türkiye’deki yeteneklerin tanınmasına da destek olacakları söyledi. Mounir, “Türkçe müzikseverlerin Deezer’ın sunduğu tüm ayrıcalıklardan faydalanmasını istedik ve uygulamamızı yerelleştirdik. Bunun için de Türkçe içeriği en iyi şekilde derlemeye çalıştık. Global müziklere ulaşmak isteyen Türkiye’deki kullanıcılarımız için de en iyi listeleri hazırladık” dedi.

Toplantıda söz alan Avrupa Müzik Grup Genel Müdürü Cengiz Erdem, Avrupa Müzik’in, DMC ile yaptığı işbirliği ile; 300 binden fazla parçanın dağıtım hakkına sahip olduğuna dikkat çekti.

KİŞİYE ÖZEL SONSUZ ÇALMA LİSTESİ

Kişiselleştirilmiş müzik deneyimine odaklanan Deezer’ın yazılımcıları tarafından geliştirilen bir algoritma ile Deezer müzik editörlerinin önerdiği ve kullanıcıların sevdiği şarkıların listesini sunan Flow, her kullanıcıya özel olarak sonsuz çalma listesi oluşturuyor.

Deezer, kullanıcılara Flow’un yanı şu özellikleri sunuyor:

- Lyrics: Şarkı sözleri özelliği şarkının sözlerini eş zamanlı olarak takip etmenizi sağlıyor.

- Songcatcher: Uygulama içi bu özellik bulunduğunuz ortamda çalınan şarkının ne olduğunu buluyor ve eğer istenirse direkt olarak kişisel arşive alınmasını sağlıyor.

- Dark Mode (Gece modu): Kullanıcıların istediklerinde koyu renkli arka plana geçmelerini sağlıyor.

- Channels (Kanallar): Kullanıcıların yeni içerikleri kategori ve türe göre arayabilmelerini ve keşfetmelerini sağlıyor. Deezer, 20’nin üzerinde müzik kategorisi, haber, podcast, okazyon ve tercih tabanlı özel yapım içerik kanalına sahip bulunuyor.

- Daily Mixes (Günlük miksler): Kullanıcıların hafta boyunca dinlediği şarkılardan esinlenmiş yeni 40 şarkı önerisi listesidir.

- Discovery (Keşif ): Bu bölüm her hafta güncelleniyor ve kullanıcılara daha önce hiç Deezer üzerinde dinlemedikleri ancak zevklerine uygun parçalar sunuyor.

‘PREMIUM’U İLK 3 AY ÜCRETSİZ

Toplantıda verilen bilgiye göre Deezer’ı ilk kez yükleyen kullanıcılar 3 ay boyunca Deezer Premium’u ücretsiz olarak deneyebiliyor. Ücretsiz, Premium, Aile ve HiFi olmak üzere 4 farklı üyelik seçeneği bulunan Deezer’da, üyelik paketlerine göre sunulan özellikler ve aylık aboenlik ücretleri ise şöyle:

Paket Fiyat/ay İçerik Ucretsiz TL 00 ● Reklam destekli hizmet ● Karışık çalma ● Flow ● Deezer Miksleri Premium TL 17.99 ● Reklamsız ● İndirme ve çevrimdışı dinleme ● Sınırsız atlama ● Flow ● Deezer Miksleri Family TL 26.99 ● Altı Premium profili ● Reklamsız ● İndirme ve çevrimdışı dinleme ● Çocuklar için içerik filtresi ● Sınırsız altama ● Paylaşımlı aile listesi ● Flow ● Deezer Miksleri HiFi TL 26.99 ● CD- kalitesinde çalma (16-Bit/44.1 kHz) ● Reklamsız dinleme ● Çevrimdışı modu ● Çocuklar için içerik filtresi ● Sınırsız atlama ● Flow ● Deezer Miksleri