Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Dedesi gözyaşlarına boğuldu! Pınar 47 saat sonra kurtarıldı

Adıyaman’da sevindiren haber: Pınar 47 saat sonra kurtarıldı

Adıyaman'da enkaz altına kalan 10 yaşındaki Pınar 47 saat sonra kurtarıldı. Göçük altından sedyeyle çıkartılan Pınar’ın ilk isteği soğuk içecek oldu.

Giriş: 08.02.2023 - 06:46 | Güncelleme: ABONE OL
Dedesi gözyaşlarına boğuldu! Pınar 47 saat sonra kurtarıldı
İHA

Adıyaman’da göçük altında kalan 10 yaşındaki Pınar 47 saat sonra kurtarıldı. Göçük altından çıkartılan Pınar’ın ilk isteği soğuk içecek olurken, dedesi gözyaşlarına boğuldu.

Edinilen bilgiye göre , Adıyaman İl Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Murat Edis’in eşi Pınar Edis ile çocukları Pınar (10), Firdevs, Hilal yaşanan depremde, Turgut Reis Mahallesi 112 no'lu Sokak’ta iki katı yerin altında kalan 5 katlı binada göçük altında kaldı.

Gece saatlerinde komandolar tarafından, binadan ses duyulması üzerine arama çalışması başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan 4 saatlik çalışmanın ardından küçük Pınar’a ulaşıldı. Göçük altından sedyeyle çıkartılan Pınar’ı vatandaşlar dakikalarca alkışladı. Pınar’ın ilk isteği soğuk içecek olurken, dedesi ve babası gözyaşlarına boğuldu.

Pınar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Pınar’ın kardeşleri ve annesi ise hala göçük altında bulunuyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Deprem fırtınası İstanbul depremini tetikler mi?
Deprem fırtınası İstanbul depremini tetikler mi?
Kahramanmaraş depreminin bilançosu ağırlaşıyor: 5 bin 894 kayıp, 34 bin 810 yaralı!
Kahramanmaraş depreminin bilançosu ağırlaşıyor: 5 bin 894 kayıp, 34 bin 810 yaralı!
Türkiye'ye yardım gönderen ülkeler
Türkiye'ye yardım gönderen ülkeler
Gaziantep'teki yıkım uydudan görüntülendi!
Gaziantep'teki yıkım uydudan görüntülendi!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.