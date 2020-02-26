Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Lyon'a konuk olurken iki şok birden yaşadı! İtalya temsilcisi 31. dakikada Tousart'ın golüyle devreyi 1-0 geride kapatırken ilk 45 dakikada De Ligt kanlar içinde kaldı!

44 dakikada takım arkadaşı Alex Sandro'yla çarpışan De Ligt'in kafası yarıldı ve Hollandalı yıldızın başı kanlar içinde kaldı! Genç savunmacının tedavisi yapılırken futbolseverler korku dolu anlar yaşarken De Ligt'in korkulacak bir şey olmadığı belirtildi.