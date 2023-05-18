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Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, Sinan Oğan ile görüştü

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile bir araya geldi. Görüşmenin dün akşam saatlerinde gerçekleştiği belirtildi

Giriş: 18.05.2023 - 11:21 | Güncelleme: ABONE OL
Davutoğlu, Sinan Oğan ile görüştü
Davutoğlu, Sinan Oğan ile görüştü
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HABERTURK.COM

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile görüştü.

Ankara’da dün akşam gerçekleşen görüşme 3 saat sürdü. Görüşmede Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün’ün de yer aldığı öğrenildi. Üstün yaptığı açıklamada, "Kendisini ben davet ettim. Milletvekili olarak beraber çalışmıştık, güzel bir sohbet oldu. Olumlu bir görüşmeydi. Ben ümitliyim memleket için en doğru kararı verecektir" ifadelerini kullandı.

14 Mayıs seçimlerinde yüzde 5,17 oranında oy alan Oğan’ın 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci tur seçimlerinde hangi adaydan yana tavır izleyeceği, desteğini kimden yana açıklayacağı merak ediliyor. Oğan'ın bu kapsamda yarın bir açıklama yapması bekleniyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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