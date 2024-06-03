Davutoğlu'ndan Erbakan'a ziyaret

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, beraberindeki heyetle Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ı parti genel merkezinde ziyaret etti. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşme sonrası iki lider basın mensuplarına açıklamada bulundu.

ERBAKAN: SEÇİMLERİ DEĞERLENDİRME İMKANI BULDUK

Konuşmasına Davutoğlu’na teşekkür ederek başlayan Erbakan, “Bu sohbet esnasında elbetteki iki siyasi parti olarak 31 Mart yerel seçimlerini ve bir önceki 14-28 Mayıs genel seçimlerini ve bunların sonuçlarını değerlendirme imkanını bulduk. İktidar 31 Mart’ta neden böyle bir yenilgiye uğradı, muhalefetin başarısı neye dayanıyor ve bundan sonra nasıl gelişmeler olabilir, bunlar üzerine istişare ve müzakere yapıldı. Bununla beraber yeni Anayasa konusunda ve Türkiye’nin en önemli problemi olarak ifade edebileceğimiz ekonomik kriz ve yoksulluk noktasında bir değerlendirme yapıldı. Yine bütün bunlarla birlikte hepimizin ortak yarası olan Gazze’de ve Refah’ta yapılan katliamlar ve soykırımla ilgili Türkiye ve İslam aleminin atabileceği adımlar görüşüldü” dedi.

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Fotoğraf: İHA DAVUTOĞLU: SIK SIK GÖRÜŞTÜK Davutoğlu ise, “Yeniden Refah Partisi ile kurulduğumuz andan beri istişare zemini hep oldu. Sık sık görüştük. Bugün gerçekleştirdiğimiz görüşmede birçok hususu ele alma imkanı oldu. 31 Mart seçimlerinin çıkardığı tabloyu detaylı olarak ele aldık. Bu siyasi tabloda iktidar partisinin yaşadığı yenilgi sonrasında iktidar ve muhalefet cenahında ortaya çıkan gelişmeleri, Türkiye’nin genel siyasi gidişatı açısından ele aldık. Önümüzdeki dönem Türkiye’deki siyasi denklemin yeniden kurulduğu bir dönemdir” ifadelerini kullandı. *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.