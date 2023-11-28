Davinson Sanchez hangi maçları kaçıracak? Kolombiyalı için takvim Fenerbahçe derbisi - Galatasaray Haberleri

Davinson Sanchez hangi maçları kaçıracak? Kolombiyalı için takvim Fenerbahçe derbisi - Galatasaray Haberleri

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Galatasaray'ın Alanyaspor ile oynadığı Süper Lig müsabakasında sakatlanan ve yerini 78. dakikada Nelsson'a bırakan Davinson Sanchez'den kötü haber geldi. Müsabaka sonunda basın mensuplarına verdiği yanıtta kendisini iyi hissettiğini dile getiren Kolombiyalı savunmacının MR sonuçları beklediği gibi olmadı. Sol üst arka adale grubunda ikinci derecede zorlanma tespit edilen Davinson Sanchez kritik virajda takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.

SAKATLIĞIN NORMAL SÜRESİ ÜÇ HAFTA Davinson Sanchez'in yaşadığı arka adalede ikinci derecede zorlanma sakatlığının normalde iyileşme süreci üç haftayı buluyor. Zorlanmanın yırtığa dönüşme ihtimali nedeniyle bu süreçte oyuncunun iğneyle oynama durumu da epey düşük. İyileşme süresini uzatabilecek olan bu yöntem yerine Davinson'un üç hafta dinlendirilmesi ve tedavi edilmesi planlanıyor. REKLAM

HANGİ MAÇLARI KAÇIRACAK? Sakatlığın normal seyirde devam etmesi durumunda Davinson Sanchez'in aralık ayının ortasına kadar forma giymesi beklenmiyor. Yarın Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı konuk edecek Galatasaray'da Kolombiyalı savunmacının Pendikspor, Adana Demirspor, Kopenhag ve Sivasspor müsabakalarını kaçırmasına yüksek ihtimal olarak bakılıyor.

Daha önce birçok yıldızı beklenenden daha erken tarihte sahaya döndüren Galatasaray sağlık heyetinin Davinson'u da üç haftadan kısa ürede sahalara döndürülmesi için yoğun çaba harcayacağı öğrenildi. Ancak Davinson'un Fenerbahçe maçından önce forma giymesine zor gözüyle bakılıyor.