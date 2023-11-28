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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Davinson Sanchez hangi maçları kaçıracak? Kolombiyalı için takvim Fenerbahçe derbisi - Galatasaray Haberleri

        Davinson Sanchez için takvim Fenerbahçe derbisi

        Alanyaspor ile oynanan müsabakada sakatlanan ve arkada adalesinde ikinci derecede zorlanma tespit edilen Davinson Sanchez, üç hafta sahalardan uzak kalacak. Geldiğinden bu yana formayı kaptırmayan Kolombiyalı savunmacının Fenerbahçe derbisine yetiştirilmesi için uğraş verilecek

        ccelik@haberturk.com
        Giriş: 28.11.2023 - 11:01 Güncelleme: 28.11.2023 - 11:01
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        Galatasaray'ın Alanyaspor ile oynadığı Süper Lig müsabakasında sakatlanan ve yerini 78. dakikada Nelsson'a bırakan Davinson Sanchez'den kötü haber geldi. Müsabaka sonunda basın mensuplarına verdiği yanıtta kendisini iyi hissettiğini dile getiren Kolombiyalı savunmacının MR sonuçları beklediği gibi olmadı. Sol üst arka adale grubunda ikinci derecede zorlanma tespit edilen Davinson Sanchez kritik virajda takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.

        SAKATLIĞIN NORMAL SÜRESİ ÜÇ HAFTA

        Davinson Sanchez'in yaşadığı arka adalede ikinci derecede zorlanma sakatlığının normalde iyileşme süreci üç haftayı buluyor. Zorlanmanın yırtığa dönüşme ihtimali nedeniyle bu süreçte oyuncunun iğneyle oynama durumu da epey düşük. İyileşme süresini uzatabilecek olan bu yöntem yerine Davinson'un üç hafta dinlendirilmesi ve tedavi edilmesi planlanıyor.

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        HANGİ MAÇLARI KAÇIRACAK?

        Sakatlığın normal seyirde devam etmesi durumunda Davinson Sanchez'in aralık ayının ortasına kadar forma giymesi beklenmiyor. Yarın Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı konuk edecek Galatasaray'da Kolombiyalı savunmacının Pendikspor, Adana Demirspor, Kopenhag ve Sivasspor müsabakalarını kaçırmasına yüksek ihtimal olarak bakılıyor.

        Daha önce birçok yıldızı beklenenden daha erken tarihte sahaya döndüren Galatasaray sağlık heyetinin Davinson'u da üç haftadan kısa ürede sahalara döndürülmesi için yoğun çaba harcayacağı öğrenildi. Ancak Davinson'un Fenerbahçe maçından önce forma giymesine zor gözüyle bakılıyor.

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