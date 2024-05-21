Davetsiz misafir tilki, piknikçilerin sofrasına ortak oldu
Kars Kalesi eteklerinde piknik yapan vatandaşlar, davetsiz misafir tilkinin karnını doyurdu
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Avlanma becerileri dolayısıyla kurnaz ve uyanık olarak nitelendirilen kızıl tilkiler, piknikçilerin davetsiz misafiri oldu.
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Kars Kalesi eteklerinde Dereiçi mevkisinde piknik yapan vatandaşlar mangal yaktıkları sırada yanlarına bir tilki geldi.
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Burada piknikçiler tarafında tavukla beslenen tilki, karnını doyurduktan sonra bölgeden uzaklaştı.
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Tilkiyi besleyen Ahmet Yıldırım, "Piknik yaparken Kars'ta yaygın olarak yaşayan tilki yanımıza yaklaştı. Ben de ilk defa böyle bir şeye şahit oldum.
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Mangalda pişirdiğimiz tavuktan ve ekmekten kendisine verdik, bir kısmını yedi bir kısmını da ağzında biriktirdi büyük bir ihtimalle yavrularına götürdü" ifadelerini kullandı.
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