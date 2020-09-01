DASK Yönetim Kurulu’na yeni üye

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Türk Reasürans’ın Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun (DASK) teknik işleticiliğini üstlenmesinin ardından DASK Genel Koordinatörlük görevine getirilen Türk Reasürans Genel Müdür Yardımcısı Erdal Turgut, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından DASK Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı.

Kariyerine 1998 yılında Anadolu Sigorta’da başlayan Turgut, Reasürans Muhasebesi ve Reasürans alanında 15, Satın Alma, Destek ve İnşaat Emlak Müdürlüklerinde 6 olmak üzere toplam 21 yıllık tecrübesinin ardından, 6 Eylül 2019’da Türk Reasürans’ın kurucu ekibine dahil oldu. Halen Türk Reasürans’ta Finansal Raporlama ve Muhasebe, Reasürans Muhasebesi, Hazine ve Fon Yönetimi, Retrosesyon, Satın Alma ve Kontrat Yönetimi Birimlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdüren Turgut evli ve üç çocuk babasıdır.