Kulübün Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Geçtiğimiz sezonu Pınar Karşıyaka'da tamamlayan pivot Görkem Doğan'a Darüşşafaka Tekfen'e hoş geldin diyor, yeşil-siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz." denildi.

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