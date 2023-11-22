Darüşşafaka Lassa deplasmanda Tenerife'ye mağlup oldu
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta mücadelesinde Darüşşafaka Lassa, deplasmanda İspanya'nın Lenovo Tenerife takımına 72-63 mağlup oldu
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu 4. hafta mücadelesinde Darüşşafaka Lassa, deplasmanda İspanya'nın Lenovo Tenerife takımına 72-63 yenildi.
San Cristobal de La Laguna kentindeki Santiago Martin Arena'da oynanan mücadeleye iyi hücum yaparak başlayan Darüşşafaka Lassa, ilk çeyreği 24-20 önde tamamladı. İkinci periyotta sayı üretmekte zorlanan yeşil-siyahlı ekip, devre arasına 37-33 geride girdi.
İkinci yarıya 6-0'lık seriyle başlayan Darüşşafaka Lassa, üçüncü çeyreği 51-50 skor üstünlüğüyle bitirdi. Son periyotta oyunun üstünlüğünü yeniden ele alan Lenovo Tenerife, mücadeleden 72-63 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Lenovo Tenerife, C Grubu'nda 4. maçında 3. galibiyetine ulaşırken, Darüşşafaka Lassa ise 2.