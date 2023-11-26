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        Haberler Spor Basketbol STBL Darüşşafaka: 76 - TOFAŞ: 82 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Darüşşafaka: 76 - TOFAŞ: 82 | MAÇ SONUCU

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde TOFAŞ, deplasmanda Darüşşafaka'yı 82-76 mağlup etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 15:58 Güncelleme: 26.11.2023 - 15:58
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        Tofaş, İstanbul'da kazandı!
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında TOFAŞ, deplasmanda Darüşşafaka Lassa'yı 82-76 mağlup etti.

        Müsabakaya etkili başlayan Darüşşafaka Lassa, ilk 3 dakikada 7-0'lık seri yakaladı. TOFAŞ ise Mustafa Kurtuldum'um üç sayılık basketleriyle etkili oldu. Konuk takım, başa baş geçen ilk periyodu 19-18 üstün tamamladı.

        İkinci çeyrekte özellikle Allman'la skor üreten Darüşşafaka Lassa, soyunma odasına 35-32 önde gitti.

        İkinci yarı, karşılıklı basketlerle başladı. TOFAŞ, Wiley'in pota altından kaydettiği sayılarla üçüncü periyodu 55-54 önde kapattı.

        TOFAŞ, Homesley'in etkili performansıyla dördüncü periyotta da üstünlüğünü korudu ve karşılaşmayı 82-76 kazandı.

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        Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

        Hakemler: Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli, Erhan Gürsel

        Darüşşafaka Lassa: Allman 21, Abdur-Rahkman 14, Rıdvan Öncel 3, Berk Demir 5, McCormack 19, Can Korkmaz 7, Muhsin Yaşar 2, Canberk Kuş, Withers 5, Doruk Dora

        TOFAŞ: Winston 11, Mustafa Kurtuldum 9, O'Brien 10, Sakic 12, Wiley 10, Ege Demir 4, Tolga Geçim 3, Homesley 23, Özgür Cengiz, Tevfik Akdamar, Batın Tuna

        1. Periyot: 18-19

        Devre: 35-32

        3. Periyot: 54-55

        Beş faulle çıkan: 39.56 McCormack (Darüşşafaka Lassa)

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