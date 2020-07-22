SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün İstanbul’da, Dikilitaş Mahallesi Yenidoğan Sokak No:55 Beşiktaş ve Orhantepe Mah. Tekel Cad. No:6 Cevizli Kartal adreslerinde bulunan işyerlerinde istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden aşağıda yer alan tabloda belirtilen şekilde “Sürekli İşçi” alınacaktır.
Çalıştırılacağı Hizmet Türü/Meslek
Alınacak Personel Sayısı
Öğrenim Durumu
Yaş Sınırı
Özel Koşullar
Yöntem
Çalışma Yeri
Koruma ve Güvenlik
Hizmetleri/Güvenlik Görevlisi Silahlı
20
En az ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak
18-35
· Herhangi bir ortaöğretim, önlisans, lisans ve lisansüstü mezunu olup 5188 sayılı Kanun gereği silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak (Son başvuru tarihi itibariyle en az 6 (altı) ay geçerlik süresi olan)
· Gece ve gündüz, iç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak, çalışmayı kabul etmek
· Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak, sağlık durumunu Sağlık Kurulu Raporu (Heyet) ile belgelemek
· En az 2 (iki) yıl mesleki deneyimi olmak (koruma ve güvenlik görevlisi/özel güvenlik görevlisi) ve bunu SGK kayıtları ile belgelendirmek.
· Erkek adaylarda en az 170 cm, kadın adaylarda en az 160 cm boyunda olmak. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15
kilodan az ya da fazla olmamak (Boy ve kilo bilgileri sağlık kuruluşlarından belgelendirilmelidir.)
Noter Kura Çekimi ve Sözlü Sınav
İstanbul
A- GENEL ŞARTLAR:
BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ
1. Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 22.07.2020-27.07.2020 tarihleri arasında yapılacaktır.
2. Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
3. İlana başvurular İŞKUR ilan başlangıç tarihi itibariyle İstanbul İli genelinde ikamet etmek şartını taşıyan kişiler tarafından yapılabilecektir.
NOTER KURA İŞLEMLERİ
1. Noter kura çekimi 12.08.2020 günü saat 14:00’de Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirilecektir. COVID-19 Pandemisi ile mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla kuranın yapılacağı salona herhangi bir aday alınmayacaktır.
2. Kura çekimi tarihi ve yerinde değişiklik olması durumunda Genel Müdürlüğün https://www.darphane.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır.
3. Kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular https://www.darphane.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilanlar tebligat yerine geçecektir.
4. Noter tarafından kura ile, açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında asil ve açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında yedek aday belirlenecektir.
5. Noter tarafından kura ile seçilen ve “asil aday” listesinde yer alan adaylar, tarih ve saati bilahare ilan edilecek Sözlü Sınava tabi tutulacaktır.
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