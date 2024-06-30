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        Haberler Gündem Güncel Darp iddiasıyla gözaltına alınan Kula Belediye Başkanı Dönmez tutuklandı | Son dakika haberleri

        Darp iddiasıyla gözaltına alınan Kula Belediye Başkanı Dönmez tutuklandı

        Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, makam odasında 2 kişinin darbedilmesine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 09:52 Güncelleme: 30.06.2024 - 17:28
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        Kula Belediye Başkanı tutuklandı
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        Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, makam odasında 2 kişinin darp edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Dönmez, sağlık kontrolünün ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

        CHP Manisa Milletvekilleri Bekir Başevirgen ve Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, partililer, bazı belediye personelleri de adliyeye geldi.

        NE OLMUŞTU?

        Önceki gün hastaneye kaldırılan ve belediyeden ihale alan bir firmanın yetkilileri oldukları öğrenilen M.U. ve H.D, mesai saatinin ardından davet üzerine Kula Belediyesine gittiklerini, burada Başkan Dönmez'in makam odasında darbedildiklerini öne sürerek polise başvurmuş, şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, belediye personeli M.O.A. ile R.G'yi gözaltına almış, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanmıştı.

        Hastanede tedavisi süren 2 kişinin iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturmada, Belediye Başkanı Hikmet Dönmez de dün akşam gözaltına alınmıştı.

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        #son dakika
        #Kula
        #Manisa
        #hikmet dönmez
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