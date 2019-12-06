Reuters

Gıda üreticisi Dardanel bankalara olan borçlarının kapatılması ve bu kapsamda protokolle devrettiği bina ve arazilerin geri alınmasına yönelik müzakerelere başlayacağını duyurdu.

Şirketin KAP'a yaptığı açıklamada, "İlgili protokol ile mülkiyeti Vakıflar Bankası, İş Bankası, Birleşim Varlık A.Ş. ve Türkiye Kalkınma Bankası'na geri alım hakkı ile devrettiğimiz Çanakkale ve Edirne–Enez'deki fabrika bina ve arazilerimizin geri alımı ve ilgili protokol kapsamında tüm borçlarımızın kapatılması müzakerelerine ilgili kurumlar ile başlanmasına karar verilmiştir" denildi.