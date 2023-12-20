Dar-ül Mülk Sergi Sarayı Konya'daki yeni turistik noktalardan biri oldu

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, Konya'daki tarihi değerleri korumak için hem çalıştıklarını, hem de bu değerleri yarınlara aktararak yaşatmaya ve paylaşmaya önem verdiklerini kaydetti. Dar-ül Mülk Sergi Sarayı'nın, iki önemli sergiye ev sahipliği yaptığını aktaran Altay, "Birincisi Türkiye Selçuklu Hanedan Sergisi, ikincisi ise Türkiye Selçuklu Sikkeleri Sergisi. Sikke sergisinde, Anadolu'da basılan 2 bin 764 Anadolu Selçuklu Devleti'ne ait sikkeleri sergiliyoruz. Selçuklu Sultanları Sergisi'nde de Alaaddin Camisi'nin haziresinde bulunan 12 Selçuklu sultanının 6 yılı aşkın bir zamanda oluşturulan silikon heykellerini sergiliyoruz." ifadesini kullandı.