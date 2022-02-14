DAP'ın yüzde 15'i halka açılıyor

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Yatırımcı Rehberi Halka Arz Özel programına bugün Borsa İstanbul'da halka açılmak için talep toplamaya başlayacak olan DAP Gayrimenkul Geliştirme AŞ'nin bağlı olduğu DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ziya Yılmaz konuk oluyor.

Yılmaz halka arz öncesi yatırımcıların merak ettiği şirkete ilişkin tüm bilgileri izleyicilere aktarıyor. Şirketin finansalları ve geçmişine yönelik bilgi verecek olan Yılmaz aynı zamanda gelecek projeksiyonlarını da yatırımcılar ile paylaşıyor. DAP Gayrimenkul Geliştirme’nin halka arzında, halka açıklık oranı yüzde 15.01 olurken, hisselerin satış fiyatı ise 18,50 TL olarak belirlendi.

4 GÜNLÜK SÜREÇ

Garanti BBVA Yatırım’ın konsorsiyum lideri olduğu halka arz, 15-16-17-18 Şubat 2022 tarihlerinde sabit fiyatla talep toplama yöntemi şeklinde gerçekleşecek. Halka arzdan sonraki 180 gün boyunca sermaye artırımı yapmama ve yeni pay satmama taahhüdünde bulunulurken, ayrıca payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün boyunca da Garanti BBVA Yatırım tarafından gerçekleştirilecek fiyat istikrarı işlemleri için 300 milyon TL’lik fon oluşturulması planlanıyor.

Oluşturulması planlanan bu fon, halka arzın yüzde 54’üne denk geliyor. Yüksek satış ve proje geliştirme becerisine sahip olan şirket, 41 yılda edindiği tecrübe ve sektördeki güçlü konumuyla şehrin merkezinde ve doğru lokasyonlarda, özellikle üst gelir grubundan alıcıların yoğun talep göstereceği projelere odaklanıyor.

BİRÇOK PROJEDE İMZASI VAR

DAP Gayrimenkul Geliştirme son olarak Emlak Konut GYO güvencesi ve DAP vizyonuyla, İstanbul Altunizade’de Validebağ Konakları, Çekmeköy’de Ormanköy ve Nişantaşı’da Nişantaşı Koru projelerine imza attı. Şirket, bu yıl teslimleri planlanan Ormanköy projesiyle Türkiye’de ilk defa ‘Sağlıklı Ev’ konseptini sektöre kazandırdı. Yapımı devam eden Nişantaşı projesiyle ise sağlıkla lüksü bir araya getirerek, lüks tekne mantığında, kişiye özel çözümlerin olduğu konutlar tasarladı.

Satış rakamlarına bakıldığında Ormanköy projesi; Emlak Konut GYO’nun yıl bazlı satış raporunda, 2020 yılı üçüncü çeyrek verilerine göre 1 milyar 84 milyon TL satış cirosuyla Türkiye genelinde ciro şampiyonu oldu. Nişantaşı Koru projesi ise, yine Emlak Konut GYO’nun 2021 yılı ikinci çeyrek sonuçlarına göre 818 milyon TL ve 2021 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarına göre 1.4 milyar TL satışla ve 2021 yılının tamamında 1.8 milyar TL satışla ciro şampiyonluklarına imza attı.

'SAĞLIKLI EVLER'

Bunun yanında yeni yatırımlar için kolları sıvayan DAP Gayrimenkul Geliştirme’nin, Emlak Konut GYO güvencesiyle Levent’te geliştireceği proje, bölgenin hali hazırda en büyük konut projesi olacak… Şirket, bu dev arazinin 53 bin 500 metrekaresine konut geliştiriyor. Geri kalan bölüm ise okul ve koru alanı oluyor. Bu proje, koruya ve yeşil alana komşu lokasyonuyla dikkat çekiyor. İstanbul’un tam kalbinde, bölgenin en büyük projesi olan bu yeni yatırım, az katlı mimarinin en başarılı örneklerinden birini sergilemenin yanında, doğayla iç içe, country tarzı bir yaşam sunuyor.

Halka Arz Yapısı:

- Halka arz yöntemi: Sabit Fiyatla Talep Toplama

- Halka Arz edilen Pay: 30,02 Milyon Adet Nominal Pay

- Şirket Sermayesi: 200 Milyon TL

- Halka arz fiyatı: 18,50 TL

- Halka açıklık oranı: Yüzde 15,01

Halka Arz Tahsisat Grupları:

- %50 Yurt İçi Bireysel

- %40 Yurt İçi Kurumsal

- %10 Yurt Dışı Kurumsal