9 kişinin ölmüştü! Kaza değil göz göre göre cinayet!
Gaziantep'te bir minibüs ile beton yüklü aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaşamını yitirmişti. Kazayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, beton yüklü aracın sürücüsünün yoldaki 3 trafik levhasını dikkate almadığı kaydedildi. Aracın hız limitlerini de aştığı ifade edildi
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde minibüs ile beton yüklü aracın çarpıştığı ve 9 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı.
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AA'da yer alan habere göre İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığınca, 6 Mayıs Pazartesi günü İslahiye-Hatay kara yolunun Ağabey mevkisinde Mehmet G. yönetimindeki çimento yüklü aracın karşı şeride geçerek Latif Örs idaresindeki minibüsle çarpışması sonucu 9 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Soruşturma dosyasına sunulan 23 sayfalık bilirkişi raporunda, beton yüklü aracın sürücüsünün yoldaki 3 trafik levhasını dikkate almadığına dikkati çekildi.
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Aracın hız limitlerini aştığı ifade edilen raporda, "Takograf kaydına göre 90 km/s gibi çekici araç cinsine göre çok yüksek ve tehlike oluşturacak bir hızla aynı zamanda dikkatsiz ve özensiz ve de kontrolsüzce araç kullanarak, kaza mahalli olan kavşağa girdiği anlaşılmıştır." denildi.
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FREN İZİ YOK
Şoförün sağlık sorunlarıyla ilgili beyanlarıyla ilgili ise raporda, sürücünün gerekli önlemleri almadığı ve toplam 6 kusuru bulunduğu belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:
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"Bölünmüş yolun sol şeridini aşıp karşı yönün sağ şeridine girerek, karşı yönden gelen kavşağa yaklaşmakta olan minibüse sol yan ve orta kısımlarından başlayıp arka kısmına doğru, çekicinin sol ön kısımlarıyla yüksek hızla ve şiddetle aksi yönde güç uygulayarak çarpmıştır. Sürücü yüksek tahribat ve yol üzerinde lastik izi, kazıntı ve sürüntü izi bırakarak herhangi bir fren izi de oluşturmadan kazaya sebebiyet vermiştir."
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Minibüs sürücünün herhangi bir trafik kuralı ihlalinin bulunmadığı belirtilen raporda, kara yolunun kazaya etken bir yapısının bulunmadığı yer aldı.
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