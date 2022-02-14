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Borsa İstanbul'da yeni halka arzlar başladı. Halka açılmak için 15-18 Şubat'ta talep toplayacak olan DAP Gayrimenkul Geliştirme AŞ'nin bağlı olduğu DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ziya Yılmaz şirketin hisse fiyatının son zamanların en büyük ıskonto oranı ile belirlendiğinin altını çizdi. Yılmaz " 5 milyar 82 milyonluk şirket değerinden son zamanların en büyük ıskontosunu yaparak 3.7 milyarlık piyasa değeri ile halka arz ediliyoruz" dedi. Yılmaz, halka arzdan önce şirkette 150 milyon liralık sermaye artırımı yaptıklarını ve hisse fiyatında stabilite sağlamak için garanti fonu olarak yaklaşık 300 milyon lira kaynak ayırdıklarını vurguladı.

'NAKİT AKIŞIMIZ GÜÇLÜ'

DAP Gayrimenkul'ün finansal durumunu anlatan Yılmaz, şirketlerin finansal durumu ile ilgili şu bilgileri verdi: "Borçluluğu düşük geliri yüksek bir şirketiz. Bu yıl ve önümüzdeki yıl tablolara bu yansıyacaktır. Şirketin kredibilitesi ve nakit akışı güçlü. Çekmeköy'de 2020'de bin konutluk bir bir projeye başladık, tamamını sattık. 36 ayda bitirecektik, 18 ayda teslimlere başlıyoruz. Buradan ciddi nakit akışı oluyor. Nişantaşı projesinin yüzde 75-80'inin satışı yapıldı. Buradan da ciddi nakit akışı olacak. Aynı şekilde Levent'te büyük bir projemiz var. Önümüzdeki haftalar onu da satışa çıkaracağız. Bu projeden ciddi bir talep de aldık. Hem proje üretmekte hem nakit akışında güçlü bir şirketiz. Hedefimiz bu yıl şirketin içine 2-3 tane daha proje koyabilmek. Örneğin Levent projesini 2021 Mart'ta almıştık 1 yıl geçmeden satışa çıkarıyoruz."

2018 ve 2019'un şirket için arazi geliştirme yılı olduğunu dile getiren Yılmaz, 2022'den itibaren bu projelerin gelirinin şirkete akmaya başlayacağını 2021 yılında geliştirilen Levent projesi gelirinin de yine bu yıl şirkete kaynak olarak gireceğini aktardı.

AMAÇ DÜZENLİ TEMETTÜ DAĞITMAK

Halka açılırken en büyük amaçlarından birisinin elde edilen karı temettü şeklinde dağıtmak olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Eğer konjonktür da destekliyorsa bunu düzenli bir şekilde sürdüreceğiz" dedi. DAP Gayrimenkul'ün geçmişi köklü, hızlı proje geliştiren ve hızlı kar üreten bir şirket olduğunu kaydeden Yılmaz, "Türkiye'nin en önemli bölgelerinde, dönemine göre o dönemin ihtiyaçlarını karşılayacak proje geliştiriyoruz. Hem yatırımcının hem konut alıcısının gurur duyacağı bir şirketiz. Kritik yerlerde çok muazzam artı değer oluşturan projeler yapıyoruz. Bu projelerin içinde olanlar bir yandan para kazanırken bir yandan da gurur duyulan eserlere vesile olup imza atacak" şeklinde konuştu.

'HAYALİMİZ BAYRAĞIMIZI AVRUPA'DA DALGALANDIRMAK'

Şirketin çok hızlı proje geliştiren, hızlı aksiyon alan ve hızlı satış yapan bir firma olduğunu anlatan Yılmaz, 2022'de Levent'te başlayacakları projenin Türkiye'nin en büyüklerinden birisi olacağını belirterek "Aynı şekilde Çeşme, Bordum ve İstanbul'da bir çok arazi üzerinde çalışıyoruz. Bu yıl içinde 2-3 proje daha elde edip 2023'te de onları geliştireceğiz. Biz Türkiye'de yapılmayan projeleri yaptık. Ortaya vizyon koyan inanılmaz projeler hayata geçirdik. Şu anda en büyük hayallerimizden birisi bayrağımızı Avrupa'nın bir çok şehrinde de dalgalandırmak. Konut geliştirmede Türk şirketlerinde çok ciddi bir know-how oluştu. Bunu artık dünyaya açmak lazım" dedi.

DAP Gayrimenkul'ün 41 yıllık bir şirket olduğunu vurgulayan Yılmaz, şirketin geçmişini şöyle özetledi: "Batı Ataşehir'den, Çekmeköy'den İstanbul'un bir çok ilçesinden çok önemli projelere imza atmış, yaklaşık 15 bin konut bitirerek sahiplerine teslim etmiş, yıllardır kum tanelerinden koca eserler yapmış, insanlara oturabilecekleri en konforlu projeleri geliştirmiş bir şirketiz. Bundan sonra da ülkesine, bölgesine, ve yatırımcısına 30-40 yıl sonra da değer katan projeler geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu konuda ciddi çalışmalar yapıp araziler geliştiriyoruz. Bunu yaparken insanların beklentisinin üzerinde projeler çalışarak yine beklentisinden daha iyi fiyatlarla onlara sunmaya çalışıyoruz."

'GENİŞ BİR AİLE OLMAK İSTİYORUZ'

Holdingin diğer şirketi DAP Yapı ile birlikte başta Z ofis, yelken şeklinde kuleler, S kuleler 180 derece dönebilen ilk burgu kule, Hitit Vazosu ve arı peteği gibi dünyada eşi benzeri olmayan bir çok projeye imza attıklarını anlatan Yılmaz, bundan sonra da daha çok hem İstanbul hem diğer büyükşehirler hem de dünyanın çeşitli ülkelerinde bir çok proje geliştireceklerini kaydetti. Yılmaz, "Hem yatırımcımıza kazandıracağız hem daire almak isteyenlere daire üzerinden geleceğin ihtiyaçlarını karşılayabilecek projeler geliştireceğiz. Öncesinde 2 kardeş olarak proje geliştiriyorduk. Şimdi ise daha geniş bir aile olmak istiyoruz. Binlerce insana dokunmayı arzu ediyoruz. Zaten bizim her projemiz bir halka arz gibiydi. Günün sonunda insanlara dokunuyoruz. Önce her daireyi gösteriyoruz. Onların düşüncelerini alıyoruz. Örneğin şu anda sağlıklı ev konseptini geliştiriyoruz. 58 bin 300 kişinin görüşlerini alarak kendi bilgi birikimimizi de ekleyerek 5 kriter belirledik. Tüm projelerimizi bu kriterlere uygun inşa ediyoruz. Bunu bir çok insanın katılımı ile yapıyoruz. Yapı olarak yaptığımız iş nedeniyle halka arza uzak değildik" diye konuştu.

KONUT GELİŞTİRMENİN ÖNÜ ÇOK AÇIK

1999 depreminin olduğu gibi konut üretiminde pandemi döneminin de bir milat olduğunun altını çizen Yılmaz, "Depremden sonra insanlar binaların kolon ve kirişlerine bakmaya başlamışlardı. Şimdi evlerin balkonuna, terasına, bahçesine, camlarının açılıp açılmadığına bakıyorlar. Biz onun için sağlıklı ev konseptini geliştirip sektöre de örnek olduk. Dünyada artık camları açılmayan binaların dönemi bitti. Bundan sonra artık yatay binaların dönemi başlıyor. Sektörün önü çok açık. İnsanların sadece bugün değil yarın da ihtiyaçlarını karşılayacakları konutlar geliştirirsek önümüz açık. Türkiye deprem bölgesi yaklaşık 6 milyon 800 bin depreme dayanıksız konut var. Bunun 1 milyon 800 bini İstanbul'da. Türkiye'nin ciddi biçimde dönüşüme ihtiyacı var. Eskiden çalışan büyük bir kesim evini otel gibi kullanıyordu. İşine, arabasına, kendine yatırım yapıyordu. Şimdi pandeminin ardından öncelik evlerimiz oldu. Bu ihtiyaçları karşılayacak her konuta bugün de ihtiyaç var yarın da olacak " diye konuştu.

Pandemi sonrası emtia fiyatlarındaki artış nedeniyle konut fiyatlarının yükseldiğini hatırlatan Yılmaz, ancak hem diğer metropollerle karşılaştırıldığında hem de inşaat malzemeleri fiyatlarına bakıldığında İstanbul'da konut fiyatlarının hala çok ucuz olduğunu söyledi. Yılmaz, malzeme fiyatındaki artışın hala bazı konut fiyatlarına yansımadığına değirerek vatandaşların bu durumu değerlendirmeleri gerektiğini kaydetti.

Halka Arz Yapısı:

- Halka arz yöntemi: Sabit Fiyatla Talep Toplama

- Halka Arz edilen Pay: 30,02 Milyon Adet Nominal Pay

- Şirket Sermayesi: 200 Milyon TL

- Halka arz fiyatı: 18,50 TL

- Halka açıklık oranı: Yüzde 15,01

Halka Arz Tahsisat Grupları:

- %50 Yurt İçi Bireysel

- %40 Yurt İçi Kurumsal

- %10 Yurt Dışı Kurumsal