Yaş haddinden 20 Mart Pazartesi günü emekli olan Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Kovid-19 önlemleri kapsamında Danıştay'da sade bir törenle uğurlanmıştı.

Önlemler kapsamında, 25 Mart Çarşamba günü yapılması planlanan seçim de ertelendi.

Seçimin ne zaman yapılacağı konusunda tarih belirlenmedi.