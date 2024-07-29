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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Daniele Santarelli: Sosyal medyada yazılanları okumuyorum - Voleybol Haberleri

        Daniele Santarelli: Sosyal medyada yazılanları okumuyorum

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu ilk maçında Hollanda'yı 3-2 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Daniele Santarelli açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 15:09 Güncelleme: 29.07.2024 - 15:09
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        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu ilk maçında Hollanda'yı 3-2 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Daniele Santarelli, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

        Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan İtalyan başantrenör, maçın zor geçtiğini belirterek, "İyi bir şekilde başlamak istiyorduk. Hollanda gibi bir takıma karşı gerçekten zor bir maç olacağını biliyorduk, iyi bir kadroları var. Çok fazla hazırlık maçı oynadılar. Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü sırayı aldılar. Bu yüzden zor bir maç olacağını biliyordum. Galibiyetten dolayı takımımla gurur duyuyorum." diye konuştu.

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        Daniele Santarelli, müsabakaya kötü başladıklarını anlatarak, "Gergindik. Bu dönemde fazla hazırlık maçı oynayamadık çünkü çok fazla sakatlık yaşadık. Hazırlık aşamasında sakatlıklardan dolayı seyahat etmek istemedik. Zehra başta olmak üzere 4-5 sakat oyuncumuz vardı. Bu yüzden en iyi kararın evde kalıp tedavilere devam etmek, çalışmak ve oyunculara rahatlamaları için zaman vermek olduğunu düşündüm." ifadelerini kullandı.

        Grupta ikinci maçlarını Dominik Cumhuriyeti ile yapacaklarını hatırlatan Santarelli, şunları kaydetti:

        "Bu maça odaklanmalıyız çünkü onlar da iyi bir takım. İyi oyuncuları var. Martinez kardeşler hücumda çok iyi. Pena gibi iyi bir oyuncuya da sahipler. Uzun boylu ve yükseğe sıçrayan oyuncuları var, onlara karşı da işimiz kolay değil. Gerçekten iyi bir takım. Castillo dünyanın en iyi lider oyuncularından biri. Dominik'in gerçekten iyi bir takım olduğunu ve iyi bir motivasyonla başlarlarsa, onlara karşı oynamanın çok zor olduğunu unutmamalıyız."

        İtalyan başantrenör, kadro tercihi hakkındaki eleştirilerle ilgili, "Bence bu tartışmalar çok saçma. İnsanlar bu takım için en iyisini istiyorsa, doğru şey bu şekilde saldırmak değil. Benim düşündüğüm bu. Açıkçası herkes istediğini söyleyebilir ama şanslıyım çünkü sosyal medyada yazılanları okumuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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