Damat cinayetinin perde arkası!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Kağıthane'de bir kayınpeder boşanmak isteyen kızını rahat bırakmayan damadını silahla vurup öldürmüştü. Show Haber öldürülen o damadın olaydan bir ay önce elinde bıçakla tehditler yağdırdığı o görüntülere ulaştı.
Giriş: 09.07.2024 - 19:53 Güncelleme: 09.07.2024 - 19:54
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
İstanbul Kağıthane'de bir kayınpeder boşanmak isteyen kızını rahat bırakmayan damadını silahla vurup öldürmüştü.
Show Haber öldürülen o damadın olaydan bir ay önce elinde bıçakla tehditler yağdırdığı o görüntülere ulaştı.
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