Prömiyeri yapıldı

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'Dalgakıran' adlı oyunun prömiyeri Yapı Kredi bomontiada Craft Tiyatro'da gerçekleştirildi. Prömiyere İpek Bilgin, Deniz Türkali, Birce Akalay, Tuğrul Tülek, Selen Öztürk, Hazal Kaya, Selin Şekerci, Sezin Akbaşoğulları, Şebnem Bozoklu, Melisa Doğu, Rıza Kocaoğlu, Murat Boz, Yıldız Çağrı Atiksoy, Berk Oktay, Sezin Akbaşoğulları, Tansel Öngel, Ozbi, Tuba Büyüküstün, Cem Avnayim, Asena Girişken, İdil Sivritepe, Gökay Gündoğdu, Bulut Reyhanoğlu gibi isimler katıldı.

Hayata inanmakta zorlananların, kaybedilenlerin kaybettiklerimizden ibaret olmadığının hikâyesi olan tek kişilik oyun 'Dalgakıran'da sahneye çıkan Serkan Altunorak, "Çağ ve tüm ekiple çok güzel bir prova süreci geçirdik bugüne kadar, birlikte çok güzel çalıştık... Çok mutluyum" dedi. Oyunun yönetmeni Çağ Çalışkur ise, sürecin yeni başladığını heyecanlı ve mutlu olduklarını dile getirdi.