Sonbaharın gelmesiyle beraber kışlık domates konserveleri de yapılmaya başlandı. Yemek tariflerinin olmazsa olmazı domatesin içecek olarak tüketilebileceğini söylemek birçok kişiyi oldukça şaşırtıyor. Ancak soğuk servis edilen bu içecek denenmesi gereken tarifler arasına giriyor. Peki içilebilen domates suyu nasıl yapılır? İşte tarifi….

MALZEMELER

- 10 adet olgun domates (Rendelenmiş)

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 1 adet küp şeker

- 1 tatlı kaşığı limon suyu (Taze sıkılmış)

- 1 çay kaşığı acı/tatlı toz kırmızı biber

- 3–4 dal taze kekik



Servis için:

- Karabiber (Taze çekilmiş)

- Taze fesleğen

- Buz



Tüm malzemeyi biraz pişirin. Domates suyunu süzgeçten geçirip suyunu süzün. Oda sıcaklığına gelince sürahiye alıp buzdolabına kaldırın. Karabiber, fesleğen ve buz ile soğuk servis edin.