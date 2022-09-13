Fransız usulü ekleri yapmak için dikkat etmeniz gereken püf noktalardan birisi yumurtaların pişmemesine özen göstermeniz olacaktır. Bir diğer önemli nokta ise karameli eritirken kesinlikle karıştırmayın ve içerisine metal kaşık bırakmayın, mümkünse tahta kaşık kullanın.

MALZEMELER

- 1 su bardağı süt

- 1 su bardağı su

- 200 g tereyağı

- 3.5 su bardağı un

- 1 çay kaşığı tuz

- 7 adet yumurta

PATE CHOUX KREMASI İÇİN

- 1 litre süt

- 1/2 su bardağı şeker

- 1 çay bardağı mısır nişastası

- 1 adet yumurta sarısı

- 1 paket vanilya tozu varsa 1/4 vanilya çubuğu

HIZLI KARAMEL SOS İÇİN

- 1.5 su bardağı şeker

- 1 yemek kaşığı tereyağı

- yarım limon

- 200 ml krema

-Sıkma torbası

YAPILIŞI

Süt, su ve tereyağını bir tencereye alarak ocak üzerinde karıştırın ve tereyağı eriyene kadar ısıtın. Un ile tuzu ilave edin ve sıvılarla birlikte karıştırarak pişirdikten sonra ocaktan alın. Bir yandan karıştırarak soğuturken bir yandan da karıştırmaya ara vermeden teker teker yumurtaları ekleyin. Bu esnada yumurtaların pişmemesine dikkat edin.

Sıkma torbasıyla sıkılmaya uygun kıvama ulaştığında pişirme kağıdı serili bir fırın tepsisine 2.5 cm büyüklüğünde toplar halinde sıkın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında altın rengini alana kadar pişirin.

Kremayı yapmak için 1 litre sütün içerisinden 1 bardak sütü alın ve içerisine mısır nişastası ekleyin. Ardından yumurta sarısını da ekleyip karıştırın. Kalan sütü bir tencereye alarak şeker ve vanilya ile bir taşım kaynatın.

Kaynayan sütlü şekerli karışımı yumurtalı nişastalı karışıma terbiye ederek ekleyin. Muhallebi kıvamını alana kadar karıştırın. Eğer vanilya çubuğu kullanıyorsanız daha sonra içerisinden alın.

Karamel sos için bir tavada, tüm şeker karamel rengini alana kadar yavaş yavaş kısık ateşte pişirin ve asla karıştırmayın. Daha sonra limon, tereyağı ile kremayı teker teker ve yavaşça içerisine ekleyin.

Kremayı eklerken yavaşça karıştırın ve tahta kaşık kullanın. Karamel sos kıvamına geldiğini göreceksiniz. Pate choux yani eklerlerinizin içerisine yapıp soğuttunuz kremayı doldurun. Daha sonra üzerine karamel sosu gezdirin ve servis edin. Afiyet olsun!